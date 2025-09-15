[서울데이터랩]현대차 3.80% 하락하며 자동차 대장주 급락세 기록

방금 들어온 뉴스

[서울데이터랩]현대차 3.80% 하락하며 자동차 대장주 급락세 기록

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-09-15 13:11
수정 2025-09-15 13:11
코스피 시가총액 상위 종목들은 대체로 혼조세를 보이고 있다.

15일 오후 12시 20분 한국거래소에 따르면, 시가총액 1위인 삼성전자(005930)는 현재가 76,900원으로 전 거래일 대비 1.99% 상승했다. 상장주식수 5,919만6,638주에 외국인비율이 50.72%로 높은 삼성전자는 거래량 1,264만6,600주를 기록하며, PER 17.18, ROE 9.03으로 안정적인 재무 지표를 유지하고 있다. 반도체 대장주인 SK하이닉스(000660)는 33만4,250원으로 1.75% 상승하며 거래량 283만8,817주를 기록하고 있으며, 외국인비율은 56.21%이다. SK하이닉스의 PER은 8.43, ROE는 31.06으로 수익성이 높은 상태를 유지하고 있다.

현대차(005380)는 3.80% 하락한 21만5,000원으로 가장 큰 하락폭을 보였으며, 거래량은 1,033,081주이다. 기아(000270)는 3.78% 하락하며 10만1,900원에 거래되고 있고, 거래량은 1,072,088주이다. HD현대중공업(329180)은 2.16% 하락한 49만9,000원을 기록하고 있으며, 거래량은 72,494주이다. 이와 대조적으로, 삼성물산(028260)은 7.60% 상승하며 19만6,900원에 거래되고 있고, 거래량은 546,219주이다.



한편 시가총액 20위권 종목들은 삼성전자 ▲1.99%, SK하이닉스 ▲1.75%, LG에너지솔루션(373220) ▼0.14%, 삼성바이오로직스(207940) ▼0.19%, 한화에어로스페이스(012450) ▼1.90%, 삼성전자우(005935) ▲1.48%, KB금융(105560) ▲1.68%, HD현대중공업 ▼2.16%, 현대차 ▼3.80%, 기아 ▼3.78% 등의 성적을 기록하고 있다.

전체 시장에서는 대형주들이 상승세와 하락세를 동시에 보이며 혼조세를 나타내고 있다. 외국인 비율이 높은 종목들이 대체로 안정적인 흐름을 보이는 가운데, 거래량의 변화에 따라 등락률이 다르게 나타나고 있다. 특히, 삼성전자와 SK하이닉스는 외국인 비율과 거래량이 높은 수준을 유지하며 견조한 주가 흐름을 보이고 있다. 반면, 자동차 관련 주식은 큰 폭의 하락세를 기록하고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
