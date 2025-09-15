[서울데이터랩]나노실리칸첨단소재 20.27% 급등…실시간 상승률 1위

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

15일 오전 9시 15분 나노실리칸첨단소재(286750)가 등락률 +20.27%로 상승률 1위를 차지했다. 나노실리칸첨단소재는 개장 직후 5분간 722,517주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 305원 오른 1,810원이다.한편 나노실리칸첨단소재의 PER은 -8.70으로 상대적으로 저평가를 받고 있을 가능성을 시사하며, ROE는 1.83%로 수익성이 낮다고 평가할 수 있다.이어 상승률 2위 로보스타(090360)는 현재가 36,700원으로 주가가 16.51% 급등하고 있다. 상승률 3위 로보로보(215100)는 현재 7,400원으로 15.44% 급등하며 강세를 보이고 있다. 상승률 4위 베셀(177350)은 14.18% 급등하며 1,812원에 거래되고 있다. 상승률 5위 한스바이오메드(042520)는 14.08%의 상승세를 타고 13,370원에 거래되고 있다.6위 티피씨글로벌(130740)은 현재가 2,025원으로 13.76% 상승 중이다. 7위 코닉오토메이션(391710)은 현재가 3,240원으로 11.53% 상승 중이다. 8위 제닉스로보틱스(381620)는 현재가 13,440원으로 10.53% 상승 중이다. 9위 심텍(222800)은 현재가 32,050원으로 9.95% 상승 중이다. 10위 유니셈(036200)은 현재가 9,610원으로 9.83% 상승 중이다.이밖에도 제이에스링크(127120) ▲9.50%, 베노티앤알(206400) ▲9.21%, 알엔투테크놀로지(148250) ▲8.99%, 삼양엔씨켐(482630) ▲8.38% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]