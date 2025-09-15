[서울데이터랩]폼 에스피엑스6900 유니스왑 24시간 하락률 상위

방금 들어온 뉴스

[서울데이터랩]폼 에스피엑스6900 유니스왑 24시간 하락률 상위

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-09-15 08:35
수정 2025-09-15 08:35
글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 최근 24시간 동안 급격한 하락세를 보인 종목들 가운데 폼(FORM)이 가장 큰 낙폭을 기록했다. 폼은 현재 3165원에 거래되고 있으며, 24시간 동안 15.54% 하락했다. 시가총액은 약 1조 2087억 원으로 평가되고 있다. 폼은 거래량이 1279억 1665만 원에 달해 상당한 거래가 이루어지고 있다. 이 종목은 주로 금융 서비스와 연관된 플랫폼에서 사용된다.

에스피엑스6900(SPX)은 1913원에 거래되며, 24시간 동안 5.85% 하락했다. 에스피엑스6900의 시가총액은 1조 7812억 원이며, 거래량은 376억 6007만 원에 이른다. 이 종목은 주로 분산형 거래소에서의 활용을 목적으로 하며, 다양한 탈중앙화 금융(DeFi) 프로젝트와 통합되어 있다.

유니스왑(UNI)은 1만 3230원에 거래되며 5.84% 하락했다. 시가총액은 8조 3397억 원으로, 거래량은 7646억 4075만 원으로 집계됐다. 유니스왑은 이더리움 기반의 탈중앙화 거래소로, 사용자가 직접 토큰을 교환할 수 있는 플랫폼으로 인기를 끌고 있다.



한편, 방귀코인(FARTCOIN)은 1231원에 거래되며 5.81% 하락했다. 시가총액은 1조 2313억 원이며, 버추얼 프로토콜(VIRTUAL)은 1782원에 거래되며 5.65% 하락했다. 같은 시각, 엠와이엑스 파이낸스(MYX)는 1만 5307원에 거래되며 5.38% 하락폭을 기록했다. 샌드박스(SAND)는 433원에 거래되며 5.36% 하락했다.

크로노스(CRO)는 332원에 거래되며 5.00% 하락했고, 알고랜드(ALGO)는 335원에 거래되며 4.95% 하락세를 보였다. 셀레스티아(TIA)는 2475원에 거래되며 4.74% 하락했다. 이들 종목은 각각 다양한 블록체인 플랫폼과 기술적 응용을 통해 시장에서 각각의 독특한 역할을 하고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
위로