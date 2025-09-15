추석 차례상 비용 작년보다 3500원 낮아져

전통시장서 4인 가족 29만 9000원

사과·배 가격 하락, 채소 공급 늘어

2025-09-15 18면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

추석을 3주 앞두고 추석 차례상을 차리는 비용이 전년보다 3000원 가량 낮아졌다.한국물가정보는 추석(10월 6일)을 3주가량 앞둔 지난 12일 전통시장에서 조사한 4인 가족 기준 차례상 비용이 29만 9000원으로 집계됐다고 14일 밝혔다. 이는 지난해 추석 3주 전 조사 결과보다 1.2%(3500원) 적은 수준이다. 물가정보는 매년 추석 3주 전에 전통시장에서 35개 품목 가격을 조사해 추석 차례상 장보기 비용을 공개한다. 전통시장 차례상 장보기 비용은 2021년(8월 31일) 27만 4500원 이후 2022년(8월 22일) 30만원, 2023년(9월 11일) 30만 9000원, 지난해(8월 26일) 30만 2500원이었다.한국물가정보는 또 대형마트 차례상 장보기 비용은 39만 1350원으로 지난해보다 0.7%(2810원) 떨어졌다고 밝혔다. 대형마트에서 할인을 적용한 차례상 장보기 비용은 28만∼32만원 수준이다.이처럼 전년보다 가격이 낮아진 것은 비중이 큰 과일 값이 하락했고 공급량이 회복된 채소류도 값이 내린 영향이 크다. 사과와 배는 폭염과 폭우로 생육이 지연되고 있으나 올해 추석이 지난해 추석(9월 17일)보다 3주가량 늦어 명절 출하량에는 문제가 없고 홍로(사과)와 원황(배) 품종뿐 아니라 다른 품종까지 더해져 선택지가 넓어졌다. 태풍으로 인한 낙과 피해도 없다.한국농수산식품유통공사 농산물유통정보(KAMIS)에 따르면 추석을 24일 앞둔 지난 11일 홍로 사과 상품 10개 소매가격은 2만 7110원으로, 지난해 추석 24일 전(8월 24일)의 2만 7711원보다 601원 낮다. 원황 배 상품 10개 가격은 지난 11일 2만 7049원으로, 지난해 추석 24일 전의 3만 3504원보다 19.3%(6455원) 내렸다. 한국농촌경제연구원 농업관측센터는 추석 성수기(추석 전 2주) 사과와 배 출하량이 지난해 동기보다 7%씩 늘 것으로 예상했다.