개인 파생상품 투자, 최근 5년 단 한 해도 이익 없어…손실 6조원, 국내서 더 컸다

개인투자자들이 ‘단기 고수익’을 기대하고 파생상품 시장에 뛰어들었지만, 최근 5년간 6조원에 가까운 손실을 본 것으로 나타났다. 단 한 해도 이익을 내지 못한 채 매년 손실이 이어졌으며, 해외 상품보다 국내 상품에서 피해가 더 컸다.14일 국회 정무위원회 소속 더불어민주당 허영 의원이 공개한 자료에 따르면 2020~2024년 개인투자자의 장내 파생상품 거래대금은 해외와 국내를 합쳐 매년 1경원에 달하거나 이를 웃도는 규모로 집계됐다. 국내 거래 규모는 연평균 3500조원대에서 유지된 반면, 해외 거래 규모는 6000조원에서 최대 1경원까지 확대됐다. 특히 2022년과 지난해에는 해외 거래대금이 1경원을 넘어섰다.국내외 거래 규모 차이는 진입장벽 때문이라는 분석이다. 국내상품은 사전교육, 모의거래 이수, 1000만원 이상 기본예탁금 등 요건이 까다로운 반면, 해외상품은 별다른 제약이 없다. 금융당국은 지난 5월 해외 파생상품 신규 거래 시에도 사전교육과 모의거래를 의무화하겠다고 했다.하지만 손실은 해외보다 국내시장에서 더 크게 나타났다. 최근 5년간 개인투자자의 해외상품 손실액은 2조 2459억원이었으나 국내상품 손실액은 3조 6670억원으로 1조 4000억원가량 많았다. 특히 2022년 9359억원, 지난해 1조 4276억원의 대규모 손실이 집중됐다.허영 의원은 “자극적인 프로모션으로 한탕주의 심리를 부추기는 증권사들의 판매 행위를 들여다볼 필요가 있다”며 “투자자들이 위험을 제대로 인식하고 합리적으로 판단할 수 있는 환경을 만드는 것이 중요하다”고 강조했다.