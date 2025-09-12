[서울데이터랩]코오롱모빌리티그룹 29.97% 상한가 금일 증시 상승률 1위로 마감

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

12일 오후 15시 35분 코오롱모빌리티그룹(450140)(모빌리티그룹)이 등락률 +29.97%로 상승률 1위로 마감했다. 코오롱모빌리티그룹은 장 중 7,556,505주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 1,365원 오른 5,920원에 마감했다.한편 코오롱모빌리티그룹의 PER은 -89.70으로 매우 높게 평가되고 있으며, ROE는 -5.62%로 수익성에서 부정적인 평가를 받을 수 있다.이어 상승률 2위 코오롱모빌리티그룹우(45014K)(모빌리티그룹우)는 주가가 29.95% 폭등하며 종가 11,280원에 상승 마감했다. 상승률 3위 사조동아원(008040)의 주가는 1,379원으로 23.57% 폭등했다. 상승률 4위 만호제강(001080)은 19.94% 급등하며 37,000원에 마감했다. 상승률 5위 롯데손해보험(000400)은 19.42%의 급등세를 보이며 종가 1,925원에 마감했다.6위 성문전자우(014915)는 종가 4,755원으로 17.12% 급등 마감했다. 7위 고려아연(010130)은 종가 1,042,000원으로 14.00% 급등 마감했다. 8위 KBI동양철관(008970)은 종가 3,215원으로 13.60% 급등 마감했다. 9위 삼화전기(009470)는 종가 35,750원으로 12.42% 급등 마감했다. 10위 카카오(035720)는 종가 65,500원으로 9.35% 상승 마감했다.이밖에도 엔씨소프트(036570) ▲8.91%, SK스퀘어(402340) ▲8.35%, 율촌화학(008730) ▲8.33%, 한솔케미칼(014680) ▲7.31% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]