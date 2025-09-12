BS슈로스필라테스, 슈로스운동을 통한 척추측만증 3차원적 교정 운동 진행

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

서울 서초동에 위치한 BS슈로스필라테스에서 슈로스운동을 기반으로 한 척추측만교정운동을 전문적으로 진행하고 있다고 밝혔다.척추측만증 교정운동의 대상은 크게 ‘기능적 척추측만증’과 ‘구조적 척추측만증’으로 나뉜다. 기능적 척추측만증은 원인을 바로잡으면 정상 회복이 가능한 반면, 구조적 척추측만증은 척추의 비정상적 회전이 동반되어 일반적인 헬스, 요가, 필라테스 등 보통의 운동만으로는 교정이 어렵다. 이에 회전 호흡 기법을 메인으로 하는 슈로스운동이 척추측만증 개선에 탁월한 효과를 보이는 것으로 알려져 있다.또한 슈로스운동은 독일에서 시작된 교정운동으로, 회전 호흡을 통해 척추 뼈의 비틀림을 바로잡는 데 중점을 두고 있다. 단순히 척추가 옆으로 휘는 증상을 교정하는 데 그치지 않고, 뼈 자체의 회전까지 함께 바로잡는 것이 특징이다. 특히 골성숙이 끝나지 않은 10세에서 15세 사이 성장기 청소년에게 효과가 크며, 성인에게도 장기간 꾸준히 진행하면 개선 효과를 기대할 수 있다.이에 물리치료사 출신 김보성 원장은 척추측만증 환자를 대상으로 맞춤형 프로그램을 제공하고 있으며, 슈로스운동과 필라테스를 병행한 프로그램을 운영해 교정과 근력 강화를 동시에 추구하고 있다. 필라테스가 신체의 균형과 안정성 향상에 강점을 가진다면, 슈로스운동은 척추 비틀림을 교정하는 데 집중해 두 가지 운동법이 서로 보완적인 역할을 한다는 설명이다.이 외에도 센터에서는 회원 개개인의 체형과 상태를 면밀히 분석한 뒤 개인 맞춤형 운동을 제공하고 있다. 척추 디스크나 협착증을 가진 회원에게는 안전을 최우선으로 하는 프로그램을 적용하며, 잘못된 자세로 인한 부상 위험을 줄이기 위한 세심한 지도를 진행하고 있다.서초동 BS슈로스필라테스 김보성 원장은 “척추측만증 교정은 매우 어려운 학문이며 일반적인 운동과는 전혀 다른 분야이기에 최소한 물리치료사 면허를 소지한 운동전문가의 도움을 받아 척추측만운동을 진행하시기를 당부드린다”며, “슈로스운동은 회전된 척추를 호흡과 자세로 바로잡는 데 효과적인 방법으로, 성장기 아이들에게는 조기 교정의 의미가 크고 성인에게도 꾸준히 시행하면 충분한 개선을 기대할 수 있다”고 전했다.