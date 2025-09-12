[서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 사조동아원 거래대금 919억 돌파

[서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 사조동아원 거래대금 919억 돌파

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-09-12 14:28
수정 2025-09-12 14:28
코스피 거래량 상위 종목들이 전반적으로 상승세를 보이고 있다.

12일 한국거래소에 따르면, 사조동아원(008040)이 68,655,122주가 거래되며 코스피 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지한다. 현재 주가는 1,367원으로, 시가총액의 4.77%에 해당하는 거래대금이 91,954백만원에 이르고 있다. 등락률은 +22.49%로 폭등세를 보이며, PER 7.81, ROE 9.45를 기록하고 있어 재무 지표도 양호한 상태다. 삼성전자(005930) 역시 19,246,109주가 거래되며 거래량 2위를 기록하고 있으며, 현재 주가는 75,000원으로 2.18% 상승하고 있다. 거래대금은 1,443,604백만원으로 시가총액의 3.25%에 해당하며, PER은 16.75, ROE는 9.03으로 안정적인 재무 상태를 유지하고 있다.

KBI동양철관(008970)은 거래량 14,170,772주로 3위를 기록하며, 현재가는 3,270원으로 15.55% 상승하고 있다. SK오션플랜트(100090)는 11,851,036주가 거래되며 0.69% 상승한 29,300원에 거래되고 있다. 신성이엔지(011930)는 6,470,761주의 거래량을 보이며 1.87% 상승한 1,685원에 거래되고 있으며, 코오롱모빌리티그룹(450140)은 6,222,816주의 거래량에 21.62% 급등하며 5,540원에 거래되고 있다. 두산퓨얼셀(336260)은 5,631,247주의 거래량으로 0.98% 상승한 31,050원에 거래되고 있으며, 엔케이(085310)는 5,186,797주가 거래되며 2.42% 하락한 1,494원에 거래 중이다. 두산에너빌리티(034020)는 4,693,471주의 거래량으로 0.98% 하락한 60,400원에, 에이프로젠(007460)은 4,545,648주가 거래되며 1.72% 하락한 743원에 거래되고 있다.



한편 거래량 상위 20위권 종목들은 HJ중공업(097230) ▼3.90%, 서울식품(004410) ▲2.56%, 카카오(035720) ▲7.01%, 삼성중공업(010140) ▼2.24%, 롯데손해보험(000400) ▲6.89%, SK하이닉스(000660) ▲6.92%, 퍼스텍(010820) ▼3.25%, 대한해운(005880) ▲0.55%, SK증권(001510) ▼1.15%, 한국전력(015760) ▼2.53% 등의 성적을 기록하고 있다.

사조동아원과 코오롱모빌리티그룹은 각각 22.49%와 21.62%의 폭등세를 보이며 거래량과 거래대금 모두 급증하고 있다. 반면, HJ중공업과 퍼스텍은 각각 3.90%와 3.25% 하락하며 거래량 대비 거래대금 비율이 상대적으로 낮아 투자 심리가 약화된 상태다.

전체적으로 코스피 시장은 상승세를 보이며, 투자자들의 매수 심리가 강하게 나타나고 있다. 특히 거래대금이 시가총액 대비 2%를 초과하는 종목들이 다수 나타나면서 활발한 거래가 이루어지고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
