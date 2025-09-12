[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 빌리언스 거래대금 240억 돌파

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

코스닥 거래량 상위 종목들이 전반적으로 상승세를 보이고 있다.12일 한국거래소에 따르면, 빌리언스(044480)가 3,901만주 이상 거래되며 코스닥 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지한다. 현재 주가는 628원이며, 거래대금은 24,068백만원으로 시가총액 대비 9,437%에 해당하는 대규모 자금이 유입되고 있다. PER -9.97, ROE -10.32로 재무 지표는 저조한 편이나 거래량이 급증하며 주가가 급등하고 있다. 현대무벡스(319400)는 28,032,103주의 거래량으로 2위에 올랐다. 현재가는 9,400원이고, 거래대금은 266,336백만원이다. 시가총액 대비 2.54%에 해당하여 활발한 거래가 이루어지고 있으며, PER 42.73, ROE 16.17로 평가된다.다날(064260)은 26,688,190주의 거래량을 기록하며 3위에 위치하고 있다. 현재가는 9,470원이며, 등락률은 +4.76%를 나타낸다. 윈팩(097800)은 현재가 580원, 거래량 25,825,340주, 등락률 +20.33%를 기록하고 있으며, PS일렉트로닉스(332570)는 현재가 6,240원, 거래량 20,209,115주, 등락률 +15.34%를 보인다. 신라젠(215600)은 현재가 3,595원, 거래량 12,693,180주, 등락률 +13.41%를 기록하고 있다. 소니드(060230)는 -17.74%로 하락하며 거래량 11,410,173주를 기록하고 있으며, 베셀(177350)은 +16.17%의 상승률과 함께 거래량 11,155,461주를 기록하고 있다. 스맥(099440)과 썸에이지(208640)는 각각 +3.14%, +1.87%로 상승하며 거래량 10,031,311주와 9,785,973주를 기록하고 있다.한편 거래량 상위 20위권 종목들은 휴림로봇(090710)(299,000) ▲2.88%, 우리기술(032820)(160,000) ▼2.15%, 로보로보(215100)(300,000) ▲14.93%, 엑셈(205100)(300,000) ▲8.76%, 대한광통신(010170)(300,000) ▲0.06%, 하이드로리튬(101670)(300,000) ▲2.83%, 오성첨단소재(052420)(300,000) ▲0.32%, 감성코퍼레이션(036620)(300,000) ▲12.70%, 우양(103840)(300,000) ▲7.83%, 더즌(462860)(300,000) ▲7.19% 등의 성적을 기록하고 있다.주목할 만한 종목 중 하나는 윈팩으로, 20.33%의 급등세와 함께 시가총액 대비 거래대금 비율이 2.15%로 높다. 또한, 현대무벡스 역시 12.98%의 상승률을 기록하며 거래대금이 시가총액 대비 2.54%를 차지하며 매수세가 강하게 유입되고 있다. 반면, 소니드는 17.74%의 하락세를 보이며 거래량이 많음에도 불구하고 매도세가 우세하다. 우양은 7.83% 상승하며 거래량과 거래대금 모두 활발하게 이루어지고 있다.코스닥 시장은 전반적으로 상승세를 보이고 있으며, 일부 종목에서는 매수와 매도세가 치열하게 맞붙고 있다. 거래량이 많은 종목들 중에서도 특히 윈팩과 현대무벡스는 투자자들의 주목을 받고 있으며, 주가 상승이 의미 있게 나타나고 있는 상황이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]