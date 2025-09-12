로즈마리병원, 국내 1호 젠틀버스 도입

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

로즈마리병원이 ‘세상에서 가장 자연스럽고 편안한 출산’을 목표로 한 젠틀버스 분만법의 국내 1호 도입 의료기관으로서 국내 출산 문화의 새로운 기준을 제시하고 있다.젠틀버스 분만은 산모의 진통을 억제하지 않고 자연스럽게 받아들이는 유럽식 선진 분만법으로, 출산 시 신생아에게 가해지는 스트레스를 최소화하는 것이 특징이다. 해당 방식은 산모의 자연분만율을 높이고, 출산 직후 모아애착 형성이 용이하다는 점에서 세계적으로 주목받고 있다.로즈마리병원은 젠틀버스 철학을 실제 진료 환경에 녹여내기 위해 전 분만실을 본인부담금 없는 가족분만실로 제공하고 있다. 산모뿐 아니라 배우자와 가족이 함께 출산을 경험하며, 출산 과정에서 정서적 안정과 감정적 연대감을 형성할 수 있도록 지원하고 있다.병원 관계자는 “우리는 산모와 아기 모두에게 스트레스를 최소화하는 출산 환경을 제공하고자 노력한다”며 “이러한 원칙은 분만실 설계부터 신생아 피부에 닿는 제품 하나하나까지 적용된다”고 설명했다.이와 같은 철학 아래 로즈마리병원은 무자극 테스트를 통과한 신생아 전용 스킨케어 브랜드 ‘아토오겔’을 선택해 3년째 신생아실에서 사용하고 있다. 병원 측은 아기의 첫 피부에 닿는 제품은 반드시 과학적 안전성이 입증된 제품이어야 한다는 원칙을 고수하며, 아토오겔은 이 기준을 충족한 브랜드라고 밝혔다.아토오겔은 로즈마리병원 외에도 연예인 출산 병원으로 알려진 강남 호산병원, 월 50~400건 이상의 분만을 진행하는 전국 30여 개 대형 출산 병원에서 사용되고 있으며, 의료기관 중심의 제품력 신뢰도를 입증하고 있다.