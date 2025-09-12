[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

오늘(9월 12일) 오전 9시에 개장한 국내 증시에서 삼성전자(005930)가 개장 5분 만에 7.54%의 검색비율을 기록하며 많은 투자자들의 관심을 받고 있다.삼성전자의 현재가는 74,700원으로 전 거래일 대비 1.77% 상승하며 순조로운 출발을 보이고 있다. 거래량은 2,728,922주를 기록했으며, 시가는 74,600원이다.이어 두산에너빌리티(034020)가 검색비율 2위를 기록하며 등락률 -1.48%로 하락세를 보이고 있다. 검색비율 3위의 SK하이닉스(000660)는 4.07% 상승하며 강세를 보이고 있다. 검색비율 4위 농심(004370)은 개장 초반부터 15.16%의 급등세를 보이고 있다. 검색비율 5위 한화오션(042660)은 0.62% 하락하며 큰 움직임을 보이지 않고 있다.6위 HJ중공업(097230)은 등락률 -4.65%로 하락세를 보이고 있다. 7위 SK오션플랜트(100090)는 -2.23%의 등락률로 주가가 소폭 하락 중이다. 8위 삼성중공업(010140)은 1.34% 하락하며 주가가 다소 하락하고 있다. 9위 NAVER(035420)는 0.21% 상승하며 시동을 거는 모습이다. 10위 범한퓨얼셀(382900)은 12.67%의 급등세를 보이고 있다.이 밖에도 두산퓨얼셀(336260) ▲2.76%, 한미반도체(042700) ▲3.22%, 에코프로비엠(247540) ▲1.54%, 현대로템(064350) ▲0.47%, 카카오(035720) ▲1.17%, 알테오젠(196170) ▲0.85%, 현대차(005380) ▼0.90%, 에이비엘바이오(298380) ▼0.76%, 대한조선(439260) ▼0.57%, 한화에어로스페이스(012450) ▼0.40% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]