[서울데이터랩]피스 네트워크 월드 리버티 파이낸셜 토큰 플레어 1시간 상승률 상위

[서울데이터랩]피스 네트워크 월드 리버티 파이낸셜 토큰 플레어 1시간 상승률 상위

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-09-12 09:40
수정 2025-09-12 09:40
글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 현재 시가총액 300위권 내에서 1시간 등락률 상위 종목은 피스 네트워크다. 피스 네트워크는 현재 246원에 거래되고 있으며, 1시간 동안 3.98% 상승했다. 그러나 24시간 기준으로는 1.71% 하락세를 기록하고 있다. 피스 네트워크의 거래량은 24시간 동안 2123억 8867만 원에 이르며, 시가총액은 1조 4191억 원으로 시가총액 순위 80위에 위치해 있다. 이러한 단기적인 상승세는 시장에서의 주목을 받고 있다.

월드 리버티 파이낸셜 토큰은 현재 280원에 거래되고 있으며, 1시간 동안 0.70% 상승했다. 이 종목은 24시간 기준으로는 2.44% 하락세를 보이고 있다. 24시간 거래량은 7768억 1308만 원으로 상당히 높은 수준이며, 시가총액은 6조 9205억 원으로 시가총액 순위 30위에 올라 있다.

플레어는 현재 30원에 거래되고 있으며, 1시간 동안 0.68% 상승했다. 24시간 기준으로는 0.69% 하락세를 기록 중이다. 플레어의 거래량은 24시간 동안 95억 2364만 원이며, 시가총액은 2조 2834억 원으로 시가총액 순위 63위에 자리 잡고 있다.

이뮤터블엑스는 787원에 거래되고 있으며, 1시간 동안 0.53% 상승했다. 24시간 동안 2.35% 상승세를 보여 긍정적인 흐름을 이어가고 있다. 거래량은 578억 9833만 원이며, 시가총액은 1조 5271억 원으로 시가총액 순위는 77위다.

플로키는 현재 0.135원에 거래되고 있으며, 1시간 동안 0.49% 상승했다. 24시간 기준으로는 0.76% 하락세를 기록하고 있다. 플로키의 거래량은 1077억 4471만 원이며, 시가총액은 1조 2857억 원으로 시가총액 순위 85위에 위치해 있다.



같은 시각 쿠코인 토큰은 2만 1028원에 거래되며 0.48%의 상승세를 보이고 있다. XDC 네트워크는 103원에 거래되며 0.46% 상승했다. 펜들은 6931원에 거래되며 0.43% 상승했고, 파이코인은 478원에 거래되며 0.40% 상승 중이다. 봉크는 0.0326원에 거래되며 0.35% 상승했다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
