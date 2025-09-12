[서울데이터랩]엠와이엑스 파이낸스·폼·월드코인, 24시간 하락률 상위

이미지 확대
글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 엠와이엑스 파이낸스(MYX)가 24시간 동안 22.99% 하락하며 하락률 상위 종목 중 가장 큰 폭의 하락세를 보였다. 엠와이엑스 파이낸스의 현재가는 1만 7864원이며, 시가총액은 3조 5213억 원에 달한다. 엠와이엑스 파이낸스는 탈중앙화 금융(DeFi) 플랫폼으로, 사용자들이 다양한 금융 서비스를 안전하게 이용할 수 있도록 지원하는 것을 목표로 한다.
폼(FORM) 역시 11.59% 하락하며 두 번째로 큰 하락률을 기록했다. 폼의 현재가는 3710원이며, 시가총액은 1조 4169억 원이다. 폼은 블록체인 기반의 데이터 관리 플랫폼으로, 기업과 개인이 데이터를 효율적으로 관리하고 공유할 수 있도록 돕는 역할을 한다.
월드코인(WLD)은 10.10% 하락하며 세 번째로 하락률이 높았다. 현재 월드코인의 가격은 2296원이며, 시가총액은 4조 6302억 원으로 집계되었다. 월드코인은 글로벌 결제 네트워크를 구축하기 위한 프로젝트로, 빠르고 저렴한 국제 송금을 가능하게 하는 것을 목표로 하고 있다.
스토리(IP)도 7.96% 하락했다. 스토리의 현재가는 1만 3422원이며, 시가총액은 4조 947억 원이다. 스토리는 디지털 콘텐츠 플랫폼으로, 창작자들이 작품을 발행하고 수익을 창출할 수 있는 환경을 제공한다.
밈코어(M)는 4.84% 하락했다. 밈코어의 현재가는 2705원이며, 시가총액은 2조 8127억 원에 이른다. 밈코어는 소셜 미디어와 연결된 블록체인 플랫폼으로, 사용자들이 콘텐츠를 만들고 공유하여 보상을 받을 수 있도록 설계되어 있다.
한편, XDC 네트워크(XDC)는 4.22% 하락했다. 이는 블록체인 기반의 하이브리드 네트워크로, 기업과 정부가 안전하고 효율적인 거래를 수행할 수 있도록 돕는다. 펏지 펭귄(PENGU)은 1.93% 하락하며, 소셜 미디어와 연결된 밈 코인으로 주목받고 있다. 아발란체(AVAX)는 1.45% 하락했으며, 이는 탈중앙화 애플리케이션을 위한 플랫폼으로 높은 처리 속도를 자랑한다. 에테나(ENA)는 1.23% 하락했으며, 월드 리버티 파이낸셜 토큰(WLFI)은 0.70% 하락했다. 에테나는 데이터 공유 플랫폼으로, 월드 리버티 파이낸셜 토큰은 글로벌 금융 서비스를 위한 프로젝트로 설계되었다.
