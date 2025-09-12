“에너지고속도로 힘 모아달라”…전력망 중앙·지방 협의체

방금 들어온 뉴스

“에너지고속도로 힘 모아달라”…전력망 중앙·지방 협의체

강동용 기자
강동용 기자
입력 2025-09-12 09:06
수정 2025-09-12 09:06
이호현 산업통상자원부 2차관이 27일 부산 해운대구 파라다이스호텔에서 파티 비롤 국제에너지기구(IEA) 사무총장과 공동 기자회견을 하고 있다. 산업통상자원부 제공
이호현 산업통상자원부 2차관이 27일 부산 해운대구 파라다이스호텔에서 파티 비롤 국제에너지기구(IEA) 사무총장과 공동 기자회견을 하고 있다. 산업통상자원부 제공


산업통상자원부는 12일 정부서울청사에서 ‘전력망 중앙·지방 협의체’ 회의를 개최했다고 밝혔다.

협의회는 오는 26일 시행 예정인 ‘국가 기간 전력망 확충 특별법’ 시행에 앞서 전력망 확충 과정에서 지자체와 협력 강화 및 주민 수용성 확보 방안을 논의하기 위해 마련됐다. 이호현 산업부 2차관 주재로 개최된 협의체에는 16개 광역 시도 관계자들이 참석했다.

산업부는 “국가 첨단 전략 산업 육성과 재생에너지 확대를 위한 국가 경제 성장의 대동맥으로서 국가 기간 전력망 설비 지정이 중요하다”면서 원활한 구축이 이루어질 수 있도록 적극적으로 협조해달라고 요청했다.
이호현 차관은 “전력망 구축은 단순한 전력 설비 확충이 아니라 지역 주민과 지자체가 함께 국가 경제 성장의 대동맥을 구축하는 사업”이라면서 “중앙정부, 지자체, 관계 기관 모두가 국가 기간 전력망 구축의 주체로서 책임감을 가지고 에너지 고속도로 실현에 힘을 모아달라”고 말했다.

세종 강동용 기자
