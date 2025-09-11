[서울데이터랩]삼천당제약 1.64% 하락 중 혼조세 나타나

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]삼천당제약 1.64% 하락 중 혼조세 나타나

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-09-11 13:41
수정 2025-09-11 13:41
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


코스닥 바이오 및 기술주들이 혼조세를 보이고 있다.

11일 한국거래소에 따르면, 시가총액 1위 알테오젠(196170)(액면가 500원)은 현재가 47만9,000원으로 전 거래일 대비 1.44% 하락하고 있다. 상장주식수 53,465주에 외국인비율 14.25%를 기록하며, 거래량은 223,014주로 나타났다. PER 271.54, ROE 29.52로 재정 상태는 안정적이나 주가의 하락세가 지속되고 있다. 반면, 2위 에코프로비엠(247540)(액면가 500원)은 현재가 11만6,100원으로 전 거래일 대비 0.26% 상승하며 소폭의 상승세를 보이고 있다. 이 종목의 상장주식수는 97,801주이며, 외국인비율 12.06%와 거래량 170,730주를 기록하고 있다. PER -146.59, ROE -6.26으로 재정 상태는 부정적이지만 외국인의 매수세가 주가를 지탱하고 있다.

시가총액 3위 펩트론(087010)은 8.81% 상승하는 강세를 보이고 있으며, 거래량은 258,371주로 나타났다. 파마리서치(214450)는 2.81% 상승했으며, 거래량 80,462주를 기록 중이다. 에이비엘바이오(298380)는 3.11% 상승하며 거래량 801,458주로 높은 거래량을 보이고 있다. 이오테크닉스(039030)는 0.24% 상승 중이다.



한편 시가총액 20위권 종목들은 삼천당제약(000250) ▼1.64%, 휴젤(145020) ▼1.83%, 리노공업(058470) ▼0.20%, 클래시스(214150) ▼1.24%, ..., 실리콘투(257720) ▲1.97% 등의 성적을 기록하고 있다.

전체 시장은 혼조세를 보이고 있으며, 외국인 비율이 높은 종목들에서도 엇갈린 흐름이 나타나고 있다. 거래량이 많은 종목들은 대체로 상승세를 보이며, 이는 투자자들의 관심이 집중되고 있음을 의미한다. 종목별 재정 상태는 전반적으로 불안정하지만, 일부 종목은 안정적인 재정 상태를 유지하고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
가수 유승준의 한국비자발급 허용에 대한 당신의 생각은?
가수 유승준이 한국 입국비자 발급을 거부한 처분을 취소해 달라며 낸 세 번째 소송에서도 승소했다. 다만 이전처럼 주로스앤젤레스(LA) 총영사관이 법원 판단을 따르지 않고 비자 발급을 거부할 경우 한국 입국은 여전히 어려울 수 있다. 유승준의 한국입국에 대한 당신의 생각은?
1. 허용해선 안된다
2. 이젠 허용해도 된다
3. 관심없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로