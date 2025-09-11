[서울데이터랩]삼천당제약 1.64% 하락 중 혼조세 나타나

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

코스닥 바이오 및 기술주들이 혼조세를 보이고 있다.11일 한국거래소에 따르면, 시가총액 1위 알테오젠(196170)(액면가 500원)은 현재가 47만9,000원으로 전 거래일 대비 1.44% 하락하고 있다. 상장주식수 53,465주에 외국인비율 14.25%를 기록하며, 거래량은 223,014주로 나타났다. PER 271.54, ROE 29.52로 재정 상태는 안정적이나 주가의 하락세가 지속되고 있다. 반면, 2위 에코프로비엠(247540)(액면가 500원)은 현재가 11만6,100원으로 전 거래일 대비 0.26% 상승하며 소폭의 상승세를 보이고 있다. 이 종목의 상장주식수는 97,801주이며, 외국인비율 12.06%와 거래량 170,730주를 기록하고 있다. PER -146.59, ROE -6.26으로 재정 상태는 부정적이지만 외국인의 매수세가 주가를 지탱하고 있다.시가총액 3위 펩트론(087010)은 8.81% 상승하는 강세를 보이고 있으며, 거래량은 258,371주로 나타났다. 파마리서치(214450)는 2.81% 상승했으며, 거래량 80,462주를 기록 중이다. 에이비엘바이오(298380)는 3.11% 상승하며 거래량 801,458주로 높은 거래량을 보이고 있다. 이오테크닉스(039030)는 0.24% 상승 중이다.한편 시가총액 20위권 종목들은 삼천당제약(000250) ▼1.64%, 휴젤(145020) ▼1.83%, 리노공업(058470) ▼0.20%, 클래시스(214150) ▼1.24%, ..., 실리콘투(257720) ▲1.97% 등의 성적을 기록하고 있다.전체 시장은 혼조세를 보이고 있으며, 외국인 비율이 높은 종목들에서도 엇갈린 흐름이 나타나고 있다. 거래량이 많은 종목들은 대체로 상승세를 보이며, 이는 투자자들의 관심이 집중되고 있음을 의미한다. 종목별 재정 상태는 전반적으로 불안정하지만, 일부 종목은 안정적인 재정 상태를 유지하고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]