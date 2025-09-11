[서울데이터랩]한선엔지니어링 23.10% 폭등…실시간 상승률 1위

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

11일 오전 9시 15분 한선엔지니어링(452280)이 등락률 +23.10%로 상승률 1위를 차지했다. 한선엔지니어링은 개장 직후 1,112,355주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 2,040원 오른 10,870원이다.한편 한선엔지니어링의 PER은 24.10으로 상대적으로 고평가된 상태를 나타내며, ROE는 7.30%로 수익성이 중간 수준임을 시사한다.이어 상승률 2위 동양에스텍(060380)은 현재가 2,275원으로 주가가 22.64% 폭등하고 있다. 상승률 3위 큐리옥스바이오시스템즈(445680)는 현재 51,500원으로 15.60% 급등하며 긍정적인 모습을 보이고 있다. 상승률 4위 한국선재(025550)는 13.61% 급등하며 5,010원에 거래되고 있다. 상승률 5위 코칩(126730)은 13.51%의 상승세를 타고 15,630원에 거래되고 있다.6위 애드바이오텍(179530)은 현재가 3,405원으로 13.12% 급등 중이다. 7위 엑셈(205100)은 현재가 2,460원으로 12.07% 급등 중이다. 8위 동일스틸럭스(023790)는 현재가 4,075원으로 11.95% 급등 중이다. 9위 일승(333430)은 현재가 10,140원으로 11.92% 급등 중이다. 10위 한텍(098070)은 현재가 54,200원으로 10.95% 상승 중이다.이밖에도 KD(044180) ▲10.50%, 케이프(064820) ▲10.49%, 인투셀(287840) ▲9.92%, 삼양컴텍(484590) ▲9.91% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]