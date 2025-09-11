[서울데이터랩]스카이 프로토콜 모네로 에어로드롬 파이낸스, 1시간 상승률 상위

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]스카이 프로토콜 모네로 에어로드롬 파이낸스, 1시간 상승률 상위

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-09-11 08:44
수정 2025-09-11 08:44
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 최근 1시간 동안 시가총액 300위권 내에서 상승률이 가장 두드러진 종목은 스카이 프로토콜이다. 스카이 프로토콜은 현재 101원에 거래되고 있으며, 1시간 동안 1.16% 상승했다. 그러나 24시간 기준으로는 -1.35% 하락했다. 스카이 프로토콜의 24시간 거래량은 322억 2326만 원에 달한다.

두 번째로 주목할 만한 종목은 모네로이다. 모네로는 현재 37만 6680원에 거래되고 있으며, 1시간 동안 1.03% 상승했다. 24시간 기준으로는 0.09%의 소폭 상승을 기록했다. 모네로의 24시간 거래량은 1061억 7269만 원이다.

에어로드롬 파이낸스도 상승세를 보였다. 현재 1653원에 거래되고 있는 에어로드롬 파이낸스는 1시간 동안 0.93% 상승했으며, 24시간 기준으로는 1.68% 상승했다. 24시간 거래량은 802억 9278만 원이다.

비트텐서는 현재 47만 7130원에 거래되고 있으며, 1시간 동안 0.85% 상승했다. 24시간 기준으로는 1.20% 상승했다. 비트텐서의 24시간 거래량은 1993억 5091만 원이다.

월드코인은 현재 2585원에 거래되고 있으며, 1시간 동안 0.75% 상승했다. 그러나 24시간 기준으로는 -0.11% 하락했다. 월드코인의 24시간 거래량은 3조 1994억 원에 이른다.



한편, 스토리는 현재 1만 4350원에 거래되며 1시간 동안 0.59% 상승했다. 아발란체는 3만 9475원에 거래되며 0.45% 상승했다. 레오는 1만 3277원에 거래되며 0.43% 상승했으며, 펜들은 6788원에 거래되고 0.43% 상승했다. 이뮤터블엑스는 767원에 거래되며 0.42% 상승했다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
가수 유승준의 한국비자발급 허용에 대한 당신의 생각은?
가수 유승준이 한국 입국비자 발급을 거부한 처분을 취소해 달라며 낸 세 번째 소송에서도 승소했다. 다만 이전처럼 주로스앤젤레스(LA) 총영사관이 법원 판단을 따르지 않고 비자 발급을 거부할 경우 한국 입국은 여전히 어려울 수 있다. 유승준의 한국입국에 대한 당신의 생각은?
1. 허용해선 안된다
2. 이젠 허용해도 된다
3. 관심없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로