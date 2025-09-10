[포토] 이륙하는 미국 구금 한국인 귀국편 대한항공 전세기

방금 들어온 뉴스

[포토] 이륙하는 미국 구금 한국인 귀국편 대한항공 전세기

입력 2025-09-10 14:29
수정 2025-09-10 14:29
미국 조지아주 현대차그룹-LG에너지솔루션 배터리 합작 공장(HL-GA 배터리회사) 건설 현장에서 구금된 한국인을 태울 전세기가 10일 인천국제공항에서 출발했다.

항공업계에 따르면 대한항공 전세기 KE2901편은 이날 오전 10시 21분 인천공항에서 이륙해 조지아주 하츠필드-잭슨 애틀랜타 국제공항으로 향하고 있다.

투입된 항공기는 총 368석을 갖춘 B747-8i 기종으로 구금된 한국인 300여명이 한 번에 탑승할 수 있다.

이 항공기는 승무원 외에는 승객을 태우지 않고 운항하는 페리 비행을 한다.

구금된 한국인들은 10일(현지시간) 오전 조지아주 남부 포크스톤의 이민세관단속국(ICE) 구금시설에서 나와 버스에 탑승해 애틀랜타 공항으로 이동할 것으로 전해졌다. 구금시설에서 공항까지는 차로 약 4시간 30분 거리(428㎞) 떨어져 있다.

한국인들을 태우고 돌아오는 편은 현지시간 10일 오후 2시 30분(한국시간 11일 오전 3시 30분)께 애틀랜타 공항에서 출발해 한국시간으로 11일 오후 인천공항에 도착할 전망이다. 애틀랜타에서 인천까지는 직항으로 15시간 30분이 걸린다.

앞서 미국 이민당국은 지난 4일(현지시간) 조지아주 HL-GA 배터리회사 건설 현장에서 단속을 벌여 한국인 300여명을 포함한 475명을 체포했다.

정부는 구금된 한국인들이 자진출국 형식으로 출국하면서 미국 재입국 시 불이익이 없도록 미국 정부 측과 협의를 이어오고 있다.
온라인뉴스팀
온라인뉴스팀
위로