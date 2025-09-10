[서울데이터랩]‘이아이디’ 69.23% 폭등…실시간 상승률 1위

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

10일 오전 9시 10분 이아이디(093230)가 등락률 +69.23%로 상승률 1위를 차지했다. 이아이디는 개장 직후 10분간 6,062,964주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 45원 오른 110원이다.한편 이아이디의 PER은 -2.00으로 상대적으로 저평가를 받고 있을 가능성을 시사하며, ROE는 -6.05%로 수익성이 낮다고 해석될 수 있다.이어 상승률 2위 코아스(071950)는 현재가 8,720원으로 주가가 10.80% 상승하고 있다. 상승률 3위 하이스틸(071090)은 현재 4,890원으로 9.76% 상승 중이다. 상승률 4위 HJ중공업(097230)은 6.24% 상승하며 28,950원에 거래되고 있다. 상승률 5위 코리아써키트(007810)는 5.88%의 상승세를 타고 16,020원에 거래되고 있다.6위 산일전기(062040)는 현재가 110,500원으로 5.44% 상승 중이다. 7위 서울보증보험(031210)은 현재가 46,300원으로 4.51% 상승 중이다. 8위 두산퓨얼셀(336260)은 현재가 26,200원으로 3.97% 상승 중이다. 9위 SK스퀘어(402340)는 현재가 168,200원으로 3.83% 상승 중이다. 10위 일진전기(103590)는 현재가 37,550원으로 3.73% 상승 중이다.이밖에도 NICE평가정보(030190) ▲3.70%, 디아이씨(092200) ▲3.66%, 두산(000150) ▲3.45%, HD현대일렉트릭(267260) ▲3.29%, 현대차증권(001500) ▲3.15%, 카카오뱅크(323410) ▲3.13%, LS ELECTRIC(010120) ▲3.08%, LG씨엔에스(064400) ▲3.02%, 노루홀딩스(000320) ▲2.87%, SK하이닉스(000660) ▲2.86% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]