[서울데이터랩]‘싸이버원’ 23.57% 폭등…실시간 상승률 1위

10일 오전 9시 15분 싸이버원(356890)이 등락률 +23.57%로 상승률 1위를 차지했다. 싸이버원은 개장 직후 5분간 1,939,254주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 760원 오른 3,985원이다.한편 싸이버원의 PER은 5.10으로 상대적으로 저평가를 받고 있을 가능성을 시사하며, ROE는 27.36%로 수익성 측면에서 준수한 수준을 보인다.이어 상승률 2위 디에이피(066900)는 현재가 3,040원으로 주가가 21.12% 폭등하고 있다. 상승률 3위 윈팩(097800)은 현재 565원으로 20.73% 급등하며 강세를 보인다. 상승률 4위 코윈테크(282880)는 17.98% 급등하며 15,290원에 거래되고 있다. 상승률 5위 셀루메드(049180)는 15.71%의 상승세를 타고 928원에 거래되고 있다.6위 코닉오토메이션(391710)은 현재가 3,120원으로 15.13% 상승 중이다. 7위 샌즈랩(411080)은 현재가 9,990원으로 14.70% 상승 중이다. 8위 펨트론(168360)은 현재가 15,670원으로 14.38% 상승 중이다. 9위 큐라클(365270)은 현재가 5,400원으로 14.16% 상승 중이다. 10위 하이젠알앤엠(160190)은 현재가 41,650원으로 10.19% 상승 중이다.이밖에도 SGA(049470) ▲9.91%, 웨이브일렉트로(095270) ▲9.65%, 케이엔알시스템(199430) ▲9.33%, 프로티나(468530) ▲9.22%, RF머트리얼즈(327260) ▲9.02%, 아톤(158430) ▲8.64%, 아이씨티케이(456010) ▲8.27%, 비나텍(126340) ▲8.25%, 대한광통신(010170) ▲8.12%, 가비아(079940) ▲8.07% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]