[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

오늘(9월 10일) 오전 9시에 개장한 국내 증시에서 삼성전자(005930)가 개장 5분 만에 8.15%의 검색비율을 기록하며 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 71,800원으로 전 거래일 대비 0.42% 상승하며 보합권에 머물고 있다. 거래량은 918,921주를 기록했다.이어 JYP Ent.(035900)가 검색비율 2위를 기록하며 4.93% 상승하고 있다. 검색비율 3위의 SK하이닉스(000660)는 2.60% 상승하며 순조롭게 출발하는 모습이다. 검색비율 4위 두산에너빌리티(034020)는 개장 초반부터 0.32%의 상승세를 보이고 있다. 검색비율 5위 한화오션(042660)은 0.09% 하락하며 큰 움직임을 보이지 않고 있다.6위 NAVER(035420)는 등락률 1.08%로 상승세를 보이고 있다. 7위 HJ중공업(097230)는 2.57%의 등락률로 주가가 소폭 상승 중이다. 8위 원익홀딩스(030530)는 3.46%의 상승세를 보이고 있다. 9위 삼현(437730)은 4.76% 상승하며 시동을 거는 모습이다. 10위 카카오(035720)는 상승률 0.84%로 주가가 다소 상승하고 있다.이 밖에도 하이젠알앤엠(160190) ▲11.38%, 코윈테크(282880) ▲21.06%, 코리아써키트(007810) ▲5.75%, 미래에셋증권(006800) ▲1.36%, 알테오젠(196170) ▲1.05%, 현대차(005380) ▲0.34%, 두산에너빌리티 ▲0.32%, 세진중공업(075580) ▼0.65%, 삼성중공업(010140) ▼0.36%, 클로봇(466100) ▼1.94%, 오리엔탈정공(014940) ▼2.22% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]