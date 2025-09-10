[서울데이터랩]폼 밈코어 지캐시 24시간 하락률 상위

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 폼(FORM)이 24시간 동안 17.36% 하락하며 가장 큰 하락폭을 기록했다. 폼은 현재 4324원에 거래되고 있으며, 시가총액은 약 1조 6512억 원에 달한다. 폼은 주로 금융 플랫폼에서 다양한 서비스와 기능을 제공하기 위해 사용되는 토큰으로, 이번 하락은 시장 내 일부 조정과 관련이 있는 것으로 보인다.두 번째로 하락률이 큰 종목은 밈코어(M)로, 6.26% 하락했다. 밈코어의 현재 가격은 2689원이며, 시가총액은 약 2조 7956억 원이다. 밈코어는 주로 밈과 관련된 콘텐츠를 거래하거나 디지털 자산으로 활용하는 데 특화된 플랫폼에서 사용된다. 최근의 하락은 시장 전반의 변동성에 영향을 받은 결과로 분석된다.지캐시(ZEC)는 6.10%의 하락률을 보이며 세 번째로 큰 하락폭을 기록했다. 지캐시는 6만 6236원에 거래되고 있으며, 시가총액은 약 1조 735억 원이다. 프라이버시를 강조하는 지캐시는 개인 정보 보호와 관련된 기술적 특징을 지닌 암호화폐로 알려져 있다. 이번 하락은 암호화폐 시장 내의 변동성 증가와 일부 투자자들의 차익 실현 움직임이 주된 원인으로 보인다.한편, 월드 리버티 파이낸셜 토큰(WLFI)은 4.25% 하락하며 가격은 278원으로 나타났다. 펜들(PENDLE)은 3.63% 하락해 현재 가격은 6502원이다. 비트텐서(TAO)는 2.68%의 하락률을 기록하며 46만 2798원에 거래되고 있다. 에어로드롬 파이낸스(AERO)는 2.65% 하락하여 가격이 1591원으로 집계되었다. 플로키(FLOKI)는 2.37% 하락하며 0.133원에 거래 중이다. 커브 파이낸스 토큰(CRV)은 2.35% 하락, 이더리움 클래식(ETC)은 2.27% 하락률을 기록했다.같은 시각, 소닉SVM(S)은 2.09% 하락했고, 세이(SEI)는 2.04% 하락했다. 에이브(AAVE)는 1.79% 하락했으며, 레이디움(RAY)은 1.77% 하락했다. 알고랜드(ALGO)는 1.72% 하락, 폴리곤(POL)은 1.69% 하락했다. 비트코인 캐시(BCH)와 봉크(BONK)는 각각 1.61%의 하락률을 기록했으며, 팬케이크스왑(CAKE)은 1.59% 하락했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]