[서울데이터랩]엠와이엑스 파이낸스·스토리·월드코인 24시간 상승률 상위

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 최근 24시간 동안 엠와이엑스 파이낸스(MYX)의 가격이 32.05% 상승하며 가장 높은 상승률을 기록했다. 엠와이엑스 파이낸스의 현재 가격은 2만 2020원이며, 시가총액은 약 4조 3405억 원이다. 엠와이엑스 파이낸스는 탈중앙화 금융(DeFi) 플랫폼으로, 사용자에게 다양한 금융 서비스를 제공하고 있다.스토리(IP)는 27.43%의 상승률로 두 번째로 높은 상승폭을 보였다. 스토리의 가격은 1만 5006원이며, 시가총액은 4조 5756억 원으로 평가된다. 이 플랫폼은 콘텐츠 창작자와 소비자를 연결하는 블록체인 기반의 플랫폼으로, 창작자에게 보다 공정한 수익 구조를 제공하는데 초점을 맞추고 있다.월드코인(WLD)은 15.61% 상승하며 세 번째로 높은 상승률을 기록했다. 월드코인의 가격은 2477원이며, 시가총액은 5조 69억 원이다. 월드코인은 세계적인 사용자를 위한 글로벌 암호화폐로, 쉽게 전송 가능한 디지털 자산을 목표로 한다.맨틀(MNT)은 12.54% 상승하여 네 번째로 높은 상승률을 기록했다. 맨틀의 가격은 1834원이며, 시가총액은 5조 9675억 원이다. 맨틀은 주로 데이터 저장 및 전송을 위한 블록체인 솔루션을 제공하는 플랫폼이다.더그래프(GRT)는 6.79% 상승하며 다섯 번째로 높은 상승폭을 기록했다. 더그래프의 가격은 135원이며, 시가총액은 1조 4186억 원이다. 이 플랫폼은 블록체인 데이터를 인덱싱하고 쿼리하는 데 초점을 맞추고 있으며, 주로 탈중앙화 애플리케이션에서 활용된다.한편, 에테나(ENA)는 6.06% 상승했다. 에테나의 가격은 1136원이며, 시가총액은 7조 8281억 원이다. 하이퍼리퀴드(HYPE)는 5.45% 상승했으며, 가격은 7만 4026원이다. 에스피엑스6900(SPX)은 4.69% 상승하며, 가격은 1931원이다. 스카이 프로토콜(SKY)은 4.34% 상승하며, 가격은 102원이다. 인젝티브(INJ)는 3.16% 상승하여 가격은 1만 9504원이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]