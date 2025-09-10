[서울데이터랩]엠와이엑스 파이낸스 아발란체 밈코어, 1시간 상승률 상위

[서울데이터랩]엠와이엑스 파이낸스 아발란체 밈코어, 1시간 상승률 상위

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-09-10 08:38
수정 2025-09-10 08:38
글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 현재 시점 기준 엠와이엑스 파이낸스가 1시간 등락률 3.70%로 가장 높은 상승률을 기록하고 있다. 엠와이엑스 파이낸스는 현재 2만 4290원에 거래되고 있으며, 24시간 등락률은 무려 118.83%에 달한다. 이 종목은 최근 24시간 동안 1조 2034억 원의 거래량을 기록해 높은 거래 활기를 보이고 있다.

아발란체는 1시간 동안 0.67% 상승하며 3만 6050원에 거래되고 있다. 24시간 등락률은 1.09%로, 상대적으로 안정적인 상승세를 유지하고 있다. 아발란체의 24시간 거래량은 1조 1897억 원으로, 시가총액은 15조 2233억 원에 달해 시장에서 강력한 위치를 점하고 있다.

밈코어는 현재 2755원에 거래되며 1시간 상승률 0.49%를 기록 중이다. 24시간 등락률은 4.49%로, 최근 상승세가 이어지고 있다. 밈코어의 24시간 거래량은 778억 868만 원이며 시가총액은 2조 8638억 원이다.



같은 시각 에테나는 1100원에 거래되며, 1시간 등락률 0.42%를 기록하고 있다. 에테나의 24시간 등락률은 2.09%이며, 거래량은 2조 1758억 원이다. 더그래프는 현재 131원에 거래되며 1시간 동안 0.16% 상승했다. 이 종목의 24시간 등락률은 3.60%로 나타나고 있다.

한편, 레오는 1시간 동안 0.04% 상승하여 1만 3313원에 거래 중이다. 쿠코인 토큰은 2만 42원에 거래되며 1시간 상승률은 0.03%이다. 플레어는 30원에 거래되며 0.02%의 소폭 상승을 기록하고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
