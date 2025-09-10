[서울데이터랩]미국 증시 지수 종합

이미지 확대
9일(현지시간) 미국 증시에서는 다우존스, 나스닥 종합, S&P 500 지수가 모두 상승세를 보이며 마감했다. 다우존스는 196.39포인트(0.43%) 상승한 45,711.34에, 나스닥 종합은 80.79포인트(0.37%) 오른 21,879.49에 거래를 마쳤다. S&P 500 지수는 17.46포인트(0.27%) 상승하며 6,512.61을 기록했다.
다우존스는 뉴욕 거래소(NYSE)에서 거래되었으며, 하루거래량은 449,655천주를 기록했다. 시작가는 45,547.62, 최고가는 45,764.20, 최저가는 45,433.51로 집계되었다. 나스닥 종합은 나스닥 증권거래소(NASDAQ)에서 하루거래량 1,378,358천주를 기록하고, 시작가는 21,858.17, 최고가는 21,891.42, 최저가는 21,731.48로 마감되었다. S&P 500 역시 뉴욕 거래소에서 거래되었고, 하루거래량은 2,652,338천주였다. 시작가는 6,503.33, 최고가는 6,518.23, 최저가는 6,483.08로 나타났다.
한편, 다우운송과 나스닥 100, 필라델피아 반도체 지수도 각각의 등락률에 따라 움직임을 보였다. 다우운송은 124.44포인트(-0.79%) 하락한 15,599.51로 마감되었고, 나스닥 100은 77.50포인트(0.33%) 상승한 23,839.80을 기록했다. 필라델피아 반도체 지수는 10.21포인트(0.18%) 오른 5,819.83에 마감했다.
VIX 지수는 15.04로 0.07포인트(-0.46%) 하락하며 마감했다. 이는 VIX 지수가 20 미만으로 떨어지며 시장의 안정성을 나타내는 수치로 간주된다.
