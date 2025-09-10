[서울데이터랩]미국 증시 지수 종합

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

9일(현지시간) 미국 증시에서는 다우존스, 나스닥 종합, S&P 500 지수가 모두 상승세를 보이며 마감했다. 다우존스는 196.39포인트(0.43%) 상승한 45,711.34에, 나스닥 종합은 80.79포인트(0.37%) 오른 21,879.49에 거래를 마쳤다. S&P 500 지수는 17.46포인트(0.27%) 상승하며 6,512.61을 기록했다.다우존스는 뉴욕 거래소(NYSE)에서 거래되었으며, 하루거래량은 449,655천주를 기록했다. 시작가는 45,547.62, 최고가는 45,764.20, 최저가는 45,433.51로 집계되었다. 나스닥 종합은 나스닥 증권거래소(NASDAQ)에서 하루거래량 1,378,358천주를 기록하고, 시작가는 21,858.17, 최고가는 21,891.42, 최저가는 21,731.48로 마감되었다. S&P 500 역시 뉴욕 거래소에서 거래되었고, 하루거래량은 2,652,338천주였다. 시작가는 6,503.33, 최고가는 6,518.23, 최저가는 6,483.08로 나타났다.한편, 다우운송과 나스닥 100, 필라델피아 반도체 지수도 각각의 등락률에 따라 움직임을 보였다. 다우운송은 124.44포인트(-0.79%) 하락한 15,599.51로 마감되었고, 나스닥 100은 77.50포인트(0.33%) 상승한 23,839.80을 기록했다. 필라델피아 반도체 지수는 10.21포인트(0.18%) 오른 5,819.83에 마감했다.VIX 지수는 15.04로 0.07포인트(-0.46%) 하락하며 마감했다. 이는 VIX 지수가 20 미만으로 떨어지며 시장의 안정성을 나타내는 수치로 간주된다.