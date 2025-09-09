카카오톡 ‘답장’ 기능 ‘대댓글’ 방식으로 바뀐다

카카오톡 ‘스레드’ 방식 검토

월말 ‘이프카카오’서 공개 전망

“이용자 불편” 등 우려 의견도

이미지 확대 카카오톡 메시지 답장 기능. 뉴시스 자료사진 닫기 이미지 확대 보기 카카오톡 메시지 답장 기능. 뉴시스 자료사진

카카오가 카카오톡 답장 기능을 전면 개편하는 방안을 검토 중이다.9일 정보기술(IT) 업계에 따르면 카카오는 오는 23일 개최하는 ‘이프(if) 카카오’ 콘퍼런스에서 이런 내용을 공개할 전망이다.카카오는 2018년 채팅방 내에 다른 사람이 올린 메시지를 길게 눌러 답장을 보내는 기능을 추가한 바 있다. 이용자는 대화 중 지나간 메시지를 다시 끌어와 답할 수 있어 편리했지만 관련 메시지에 무슨 답장이 있었는지 하나씩 검색해 살펴봐야 하는 단점이 있었다.카카오는 이를 개편해 메시지에 여러 개의 ‘대댓글’을 달며 이야기를 이어갈 수 있는 스레드(thread) 방식 도입을 검토하고 있는 것으로 전해진다.스레드는 업무용 메신저 ‘슬랙’이나 해외 온라인 커뮤니티 등에서 주로 찾아볼 수 있는 방식으로, 여러 사람이 특정 주제에 관해 이야기를 나누는 데 특화된 방식이다.카카오 관계자는 “다양한 이용자의 수요를 반영해 기능을 기능 확대하고 다양화하는 방향으로 개편을 준비하고 있다”며 “자세한 내용은 확정되지 않았고, ‘이프 카카오’에서 최종안을 공개할 예정”이라고 설명했다.다만 사전 테스트 이후 카카오 내부에서는 이용자들이 기능 삭제로 불편을 겪을 수 있다는 우려의 목소리도 나온 것으로 전해진다.아울러, 기술적으로 기존의 답장 기능과 스레드 방식을 병행할 수 있는데도 카톡 체류 시간을 늘리기 위해 답장 기능을 일부러 삭제하는 게 아니냐는 지적도 제기된다.