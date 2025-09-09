[서울데이터랩]9월 9일 코스피 주요 종목 마감시황

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]9월 9일 코스피 주요 종목 마감시황

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-09-09 16:41
수정 2025-09-09 16:41
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


9월 9일 한국거래소에 따르면, 상상인증권(001290)은 전 거래일 대비 21.00% 상승한 824원에 거래를 마감하며 금일 코스피 상승률 1위를 차지했다. 조선선재(120030)는 20.53% 상승한 131,500원에 거래를 마쳤으며, 한국주강(025890)은 16.13% 상승한 2,095원에 장을 마감했다. 코리아써키트(007810)는 15.50% 상승한 15,130원으로 장을 마쳤고, 인스코비(006490)는 14.00% 상승한 855원에 거래를 종료했다.

이아이디는 36.27% 하락한 65원에 거래를 마치며 코스피 하락률 1위를 기록했다. 코오롱모빌리티그룹은 11.89% 하락한 3,225원에 거래를 마쳤고, STX엔진은 7.47% 하락한 44,000원으로 장을 마감했다. 코아스는 7.19% 하락한 7,870원, HJ중공업은 6.68% 하락한 27,250원에 거래를 끝냈다.

시가총액 상위 종목 중 삼성전자가 14,037,345주의 거래량을 바탕으로 2.00% 상승했다. SK하이닉스는 3,984,408주의 거래량으로 3.97% 상승했고, LG에너지솔루션은 168,820주의 거래량을 기록하며 1.02% 상승했다. 삼성바이오로직스는 73,827주의 거래량으로 0.97% 상승했고, 삼성전자우는 1,227,594주가 거래되며 1.57% 상승했다. 현대차는 407,160주의 거래량을 기록하며 0.23% 상승했다. KB금융은 955,423주의 거래량을 바탕으로 3.00% 상승했으며, 기아는 599,237주의 거래량으로 0.57% 상승했다. 반면, 한화에어로스페이스는 0.63% 하락한 945,000원, HD현대중공업은 1.37% 하락한 504,000원에 거래를 마감했다.

금일 코스피 주요 종목들은 상승과 하락이 혼재된 모습을 보였다. 투자자들은 개별 종목의 동향을 주의 깊게 살펴보며 시장의 변동성을 염두에 두고 투자 결정을 내리는 것이 중요하다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
가수 유승준의 한국비자발급 허용에 대한 당신의 생각은?
가수 유승준이 한국 입국비자 발급을 거부한 처분을 취소해 달라며 낸 세 번째 소송에서도 승소했다. 다만 이전처럼 주로스앤젤레스(LA) 총영사관이 법원 판단을 따르지 않고 비자 발급을 거부할 경우 한국 입국은 여전히 어려울 수 있다. 유승준의 한국입국에 대한 당신의 생각은?
1. 허용해선 안된다
2. 이젠 허용해도 된다
3. 관심없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로