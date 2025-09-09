한국산업은행, 전국 독립유공자 및 후손 대상 여름나기 물품 지원

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

한국산업은행은 사회복지법인 우양재단(대표이사 정유경)을 통해 전국 독립유공자 및 후손 500명에게 총 1억 6억 천만 원 상당의 여름나기 물품을 8월 15일부터 열흘에 걸쳐 전달했다고 9일 밝혔다.이번 지원은 광복 80주년을 맞아 나라를 위해 헌신한 독립유공자와 그 후손들의 희생정신을 기리고, 건강한 여름을 보낼 수 있도록 마련됐다.한국산업은행 관계자는 “고령으로 생활 형편이 어려운 독립유공자와 그 후손분들께 실질적인 도움이 되기를 바란다”며, 앞으로도 “정책금융 기관으로서 사회적 책임을 다하고 소외된 주변의 어려운 이웃들을 위한 지원에 앞장서겠다“고 밝혔다.한편, 우양재단은 어르신 맞춤형 먹거리 지원, 결식아동 지원, 청년밥상, 탈북민 먹거리 지원 등 복지 사각지대에 놓인 소외계층을 위한 다양한 사업을 지속해 오고 있으며, 저소득층 아동을 위한 생활비와 장학금 지원에도 힘쓰고 있다.