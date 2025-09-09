[서울데이터랩]월드 리버티 파이낸셜·폼·크로노스 24시간 하락률 상위

입력 2025-09-09 08:47
수정 2025-09-09 08:47
글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 월드 리버티 파이낸셜 토큰(WLFI)이 24시간 동안 8.17% 하락하며 가장 큰 하락폭을 기록했다. 현재 WLFI의 가격은 291원으로, 시가총액은 약 7조 1904억 원이다. 이 토큰은 주로 금융 관련 서비스를 지원하는 플랫폼에서 사용되며, 최근 하락세로 투자자들의 주목을 받고 있다.

폼(FORM) 역시 5.20%의 하락세를 보이며 주목받고 있다. 폼의 가격은 5225원이며, 시가총액은 약 1조 9953억 원이다. 이 토큰은 주로 디지털 자산 관리와 관련된 서비스에 활용되는 것으로 알려져 있다. 폼의 하락은 디지털 자산 시장의 변동성에 대한 투자자들의 관심을 다시 한번 환기시키고 있다.

크로노스(CRO)도 2.85% 하락하며 시장의 주목을 받았다. 가격은 351원이며, 시가총액은 약 11조 8024억 원이다. 크로노스는 주로 암호화폐 거래소에서 거래 수수료를 절감하는 데 사용되는 토큰으로, 이러한 하락세는 거래소 이용자들에게 영향을 미칠 수 있다.

퀀트(QNT)의 하락폭은 2.77%로 관찰되었다. 퀀트의 현재가는 13만 7348원이며, 시가총액은 약 1조 6581억 원이다. 퀀트는 주로 블록체인 간의 상호운용성을 지원하는 플랫폼에서 사용된다. 최근 하락세는 이 플랫폼의 이용자들에게 영향을 미칠 가능성이 있다.

비트코인 캐시(BCH)는 2.54%의 하락을 기록했다. 현재 가격은 81만 5637원이며, 시가총액은 약 16조 2498억 원이다. 비트코인 캐시는 비트코인의 하드포크로 탄생한 코인으로, 빠른 거래 속도와 낮은 수수료를 강조하며 사용되고 있다. 이번 하락세는 시장의 변동성에 따른 것으로 보인다.



한편, OKX 토큰은 2.04% 하락하며 26만 3943원에 거래되고 있다. 펌프(PUMP)는 2.01% 하락해 6.59원의 가격을 보인다. 피스 네트워크(PYTH)는 2.00%의 하락률을 기록하며 223원에 거래 중이다. 같은 시각, 라이트코인(LTC)은 1.35% 하락해 15만 6157원의 가격을 유지하고 있으며, 폴리곤(POL)은 1.19% 하락해 379원에 거래되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
