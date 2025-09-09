[서울데이터랩]엠와이엑스 파이낸스 밈코어 카이아, 1시간 상승률 상위

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 현재 암호화폐 시장에서 1시간 등락률이 가장 높은 종목은 엠와이엑스 파이낸스다. 엠와이엑스 파이낸스는 1시간 동안 9.53% 상승하며 주목받고 있다. 현재가는 1만 1092원으로, 24시간 등락률은 무려 192.64%에 이른다. 이는 단기적으로 큰 상승세를 보인 것으로, 활발한 거래량이 그 배경으로 작용하고 있다. 엠와이엑스 파이낸스의 24시간 거래량은 5360억 9207만에 달하며, 시가총액은 2조 1865억으로 64위를 기록하고 있다.다음으로 높은 상승률을 기록한 종목은 밈코어다. 밈코어는 1시간 동안 7.17% 상승하며 현재 2632원에 거래되고 있다. 24시간 등락률은 -0.42%로 약간의 하락세를 보였으나, 단시간 내에서의 상승이 눈에 띈다. 24시간 거래량은 571억 7669만이며, 시가총액은 2조 7362억으로 53위에 위치해 있다.카이아는 1시간 동안 3.51% 상승하며, 현재 220원에 거래되고 있다. 24시간 동안 5.81% 상승하며 꾸준한 상승세를 이어가고 있다. 거래량은 784억 5231만으로 활발하게 이루어지고 있으며, 시가총액은 1조 3499억으로 81위에 랭크되어 있다.세이 또한 1시간 동안 3.22% 상승하며 주목받고 있다. 현재가는 431원이며, 24시간 등락률은 4.68%로 긍정적인 흐름을 보이고 있다. 거래량은 2324억 5219만으로, 시가총액은 2조 5914억으로 55위를 차지하고 있다.한편, 스카이 프로토콜은 1시간 동안 2.03% 상승했고, 월드코인은 1.97% 상승했다. 봉크와 월드 리버티 파이낸셜 토큰은 각각 1.89%와 1.86% 상승했다. 같은 시각 버추얼 프로토콜은 1.85% 상승했고, 플로키는 1.69% 상승했다. 이들 종목은 비교적 낮은 등락률을 기록했지만, 시장에서의 흐름을 지속적으로 주시할 필요가 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]