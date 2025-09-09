[서울데이터랩]미국 증시 지수 종합

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]미국 증시 지수 종합

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-09-09 08:47
수정 2025-09-09 08:47
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


8일(현지시간) 미국 주요 주식 시장 지수는 전반적으로 소폭의 상승세를 보였다. 다우존스는 114.09포인트(0.25%) 오르며 45,514.95에 마감했고, 나스닥 종합은 98.31포인트(0.45%) 오른 21,798.70에 거래를 마쳤다. S&P 500 또한 13.65포인트(0.21%) 상승하며 6,495.15를 기록했다.

다우존스 지수는 뉴욕 거래소(NYSE)에서 하루 거래량 472,243천주를 기록하며 45,430.61로 시작해 45,542.56의 최고가와 45,277.73의 최저가를 기록한 후 45,514.95로 마감했다. 나스닥 종합 지수는 나스닥 증권거래소(NASDAQ)에서 1,412,992천주의 거래량을 보이며 21,806.22에 시작해 21,885.62의 최고가와 21,776.24의 최저가를 기록했다. S&P 500 지수는 뉴욕 거래소에서 2,993,596천주의 거래량을 기록하며 6,498.09로 시작해 6,508.67의 최고가와 6,483.29의 최저가를 기록했다.

한편, 다우운송 지수는 3.90포인트(-0.02%) 내린 15,723.95에 마감하며 보합세를 보였다. 나스닥 100은 109.86포인트(0.46%) 상승하며 23,762.30에 거래를 마쳤고, 필라델피아 반도체 지수는 48.21포인트(0.84%) 오른 5,809.61을 기록했다.

VIX 지수는 전일 대비 0.07포인트(-0.46%) 내린 15.11을 기록했다. 이는 시장이 안정적이고 스트레스가 적은 상황임을 나타낸다.

정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
가수 유승준의 한국비자발급 허용에 대한 당신의 생각은?
가수 유승준이 한국 입국비자 발급을 거부한 처분을 취소해 달라며 낸 세 번째 소송에서도 승소했다. 다만 이전처럼 주로스앤젤레스(LA) 총영사관이 법원 판단을 따르지 않고 비자 발급을 거부할 경우 한국 입국은 여전히 어려울 수 있다. 유승준의 한국입국에 대한 당신의 생각은?
1. 허용해선 안된다
2. 이젠 허용해도 된다
3. 관심없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로