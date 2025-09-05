한국거래소, 인공지능 테마 지수 3종 발표…인프라·반도체 등 포함

이미지 확대 서울 여의도 한국거래소 전경. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 서울 여의도 한국거래소 전경. 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

한국거래소는 인공지능(AI) 관련 신규 테마 지수 3종을 오는 8일 발표한다고 5일 밝혔다.새롭게 발표되는 지수는 ‘KRX 소버린 AI 지수’, ‘KRX-Akros AI 전력 인프라 지수’, ‘KRX AI 반도체 지수’ 등이다. 이들 지수는 AI 기반 국내 핀테크 스타트업 아크로스 테크놀로지스와의 협업을 통해 개발됐다. 거래소가 국내 지수 사업자와 협업해 지수를 공동개발한 것은 이번이 처음이다.‘KRX 소버린 AI 지수’는 소버린 AI 개념과 밀접히 연계된 AI 인프라, AI 소프트웨어, AI 반도체, AI 에너지와 관련한 27개 종목으로 구성됐다.‘KRX-Akros AI 전력 인프라 지수’는 AI 발전으로 전력 수요가 급증하면서 투자 확대가 기대되는 변압기와 케이블 등 전력망 분야와 에너지저장장치나 원자력 등 전력 인프라 분야 관련 종목 15개가 포함됐다.‘KRX AI 반도체 지수’는 AI 학습·추론 및 대규모 데이터 처리에 필요한 고대역폭메모리(HBM) 등 AI 산업과 밀접히 연계된 반도체 밸류 체인(가치 사슬) 종목 20개로 구성됐다.거래소는 “이번 신규 지수 3종은 AI 반도체, AI 인프라 등 AI 산업 생태계 전반을 아우르는 지수로, 향후 ETF(상장지수펀드) 등 금융 상품의 기초지수로 활용돼 AI 산업 핵심 분야 전반에 대한 투자 기회를 제공할 것으로 기대된다”고 밝혔다.