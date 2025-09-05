경제 ‘내 일’을 향해 입력 2025-09-05 01:26 수정 2025-09-05 01:26 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/economy/2025/09/05/20250905017005 URL 복사 댓글 0 이미지 확대 ‘내 일’을 향해 4일 오후 서울 서대문구 이화여자대학교에서 열린 ‘2025 이화 잡페어’에서 학생들이 채용 상담을 받고 있다.뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 ‘내 일’을 향해 4일 오후 서울 서대문구 이화여자대학교에서 열린 ‘2025 이화 잡페어’에서 학생들이 채용 상담을 받고 있다.뉴시스 4일 오후 서울 서대문구 이화여자대학교에서 열린 ‘2025 이화 잡페어’에서 학생들이 채용 상담을 받고 있다.뉴시스 2025-09-05 17면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지