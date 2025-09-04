두뇌 속 ‘청각 시스템’이 만드는 선명한 대화.. 오티콘 브레인히어링™ 2.0의 원리

방금 들어온 뉴스

     0
소리 환경을 파악하고, 중요한 소리에 집중하다
이미지 확대


청취는 주변의 모든 소리를 단순히 받아들이는 것이 아니라, 그중 필요한 소리를 선택해 집중하는 과정이 포함된다. 두뇌는 이를 위해 ‘소리 환경 시스템(Orient Subsystem)’과 ‘중요 소리 집중 시스템(Focus Subsystem)’이라는 두 가지 하위 시스템을 사용한다.

소리 환경 파악 시스템은 주변 전체 소리를 신속하게 스캔하고, 각 소리의 방향과 특성을 파악한다. 이어서 중요소리 집중 시스템이 다양한 소리 중 사용자가 듣고자 하는 목표 소리를 분리하고, 배경 소음을 줄여 대화나 필요한 소리에 주의를 집중하도록 돕는다.

오티콘(Oticon)의 브레인히어링(BrainHearing)™ 2.0은 이 두뇌 청각 시스템의 작동 원리를 보청기 기술에 반영했다. 특히 최신 ‘시리우스(Sirius) 플랫폼’이 적용된 오픈형 ‘인텐트(Intent)’와 귓속형 ‘오운 SI(Own SI)’ 모델은 이러한 두뇌 기반 청취 기술을 구현해, 다양한 환경에서도 선명한 대화와 편안한 청취 경험을 제공한다.

단순히 특정 소리를 강조하는 대신, 전체 소리 환경을 균형 있게 전달해 사용자가 원하는 소리를 자연스럽게 인지하고 이해할 수 있도록 한다. 이를 통해 복잡한 환경에서도 대화를 선명하게 구분하고, 상황을 정확하게 파악할 수 있다.

이러한 기술은 사용자의 청취 피로를 줄이고, 대화 내용을 더 오래 기억하도록 돕는다. 특히, 소음이 많은 공간에서도 필요한 소리에 빠르게 반응할 수 있어 일상 속 다양한 상황에서 편안한 청취 경험을 제공한다.



디만트코리아 박진균 대표는 “브레인히어링™ 2.0은 두뇌의 청각 처리 방식을 그대로 구현한 기술”이라며 “복잡한 환경에서도 사용자가 원하는 소리를 선명하게 듣고 이해할 수 있도록 지원한다”고 말했다.
온라인뉴스팀
