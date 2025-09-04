경산시, 스마트 폐건전지 수거함 ‘리씨드’ 설치… 도시재생과 자원순환 두 마리 토끼 잡는다

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

경산시, 스마트 폐건전지 수거함 ‘리씨드’ 설치… 도시재생과 자원순환 두 마리 토끼 잡는다

입력 2025-09-04 10:37
수정 2025-09-04 10:37
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


경북 경산시가 도시재생사업의 일환으로 스마트 폐건전지 수거함을 도입했다. 장애인기업이자 예비 사회적기업인 (주)에브리솔루션은 최근 경산시와 조달 물품계약을 맺고, 역전마을 복합커뮤니티센터와 역전마을 이끼동 두 곳에 스마트 수거함 ‘리씨드(RECID)’를 설치했다고 3일 밝혔다.

리씨드는 인근 주민들이 무심코 버리던 폐건전지를 손쉽게 모을 수 있도록 고안된 기기로, 도시재생과 자원 재활용이라는 두 가지 과제를 동시에 풀어낼 수 있다는 점에서 주목된다.

이 기기는 사용자가 전용 앱 ‘리씨드’에 가입한 뒤 휴대전화 번호나 QR코드로 로그인하면 이용할 수 있다. 투입된 폐건전지는 최신 인공지능(AI) 알고리즘이 자동으로 식별해 이물질과 구분하며, 무게에 따라 포인트가 적립된다.

경산시에 설치된 모델의 경우 1g당 1포인트가 지급되며, 폐건전지 500g을 모으면 새 건전지 1개로 교환할 수 있다. 적립 현황과 교환 내역은 앱을 통해 확인 가능하다.

에브리솔루션 관계자는 “리씨드는 단순한 수거함을 넘어 주민들이 생활 속에서 자연스럽게 재활용에 참여할 수 있는 플랫폼”이라며 “도시재생사업의 마중물로서 지역 공동체 활성화에도 기여할 것”이라고 말했다.

경산시 관계자도 “무심코 버려지는 폐건전지를 효율적으로 수거할 수 있어 환경 개선 효과가 기대된다”며 “지속 가능한 도시재생 모델로 발전할 수 있도록 지원을 이어가겠다”고 전했다.

리씨드는 남녀노소 누구나 쉽게 사용할 수 있도록 직관적인 UI를 갖췄다. 외관은 건전지 모양으로 디자인됐으며, LED 조명을 적용해 기기를 쉽게 찾을 수 있다.

관리자는 수거 현황을 서버에서 실시간으로 확인할 수 있으며, 필요할 경우 엑셀 파일로 내려받아 관리 효율성을 높일 수 있다.

에브리솔루션은 장애인기업이자 예비 사회적기업으로, 자원순환경제 확립을 목표로 재활용 디바이스를 연구·개발하고 있다. 회사 측은 이번 경산시와의 협력을 계기로 지역사회와 환경을 아우르는 친환경 기술 기업으로 도약하겠다는 포부를 밝혔다.
온라인뉴스팀
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
가수 유승준의 한국비자발급 허용에 대한 당신의 생각은?
가수 유승준이 한국 입국비자 발급을 거부한 처분을 취소해 달라며 낸 세 번째 소송에서도 승소했다. 다만 이전처럼 주로스앤젤레스(LA) 총영사관이 법원 판단을 따르지 않고 비자 발급을 거부할 경우 한국 입국은 여전히 어려울 수 있다. 유승준의 한국입국에 대한 당신의 생각은?
1. 허용해선 안된다
2. 이젠 허용해도 된다
3. 관심없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로