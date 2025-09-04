[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

오늘(9월 4일) 오전 9시에 개장한 국내 증시에서 두산에너빌리티(034020)가 개장 5분 만에 7.11%의 검색비율을 기록하며 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 두산에너빌리티의 현재가는 64,000원으로 전 거래일 대비 2.56% 상승하며 오름세를 보이고 있다. 거래량은 747,266주를 기록했다.이어 삼성전자(005930)가 검색비율 2위를 기록하며 0.43%의 하락세를 기록하고 있다. 검색비율 3위의 한화오션(042660)은 0.76% 상승하며 순조롭게 출발하는 모습이다. 검색비율 4위 LG에너지솔루션(373220)은 개장 초반부터 2.44%의 상승률로 오름세를 보이고 있다. 검색비율 5위 SK하이닉스(000660)는 2.67% 상승하며 활발한 움직임을 보이고 있다.6위 HJ중공업(097230)은 등락률 -3.85%로 하락세를 보이고 있다. 7위 세진중공업(075580)은 4.71%의 등락률로 주가가 상승 중이다. 8위 한올바이오파마(009420)는 5.56%의 상승세를 보이고 있다. 9위 NAVER(035420)는 0.45% 상승하며 시동을 거는 모습이다. 10위 삼성SDI(006400)는 상승률 0.99%로 주가가 소폭 상승하고 있다.이 밖에도 카카오(035720) ▲0.00%, 삼성중공업(010140) ▼0.48%, 에코프로비엠(247540) ▲1.35%, 현대로템(064350) ▲0.74%, 현대차(005380) ▲0.00%, 알테오젠(196170) ▲0.22%, 에이비엘바이오(298380) ▼0.31%, 카카오페이(377300) ▲0.19%, 이화전기(024810) ▼19.23%, 엘앤에프(066970) ▲1.79% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]