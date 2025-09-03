이스타항공, 부산 지역 노선 설명회 개최

닫기 이미지 확대 보기

이경민 이스타항공 커머셜본부장이 3일 부산 상공회의소에서 ‘부산에서도 이스타항공!’ 노선 설명회를 갖고 있다. 이 본부장은 부울경 지역 여행사 임직원 약 80명을 대상으로 현재 부산에서 운항하고 있는 이스타항공의 노선 소개와 함께 오는 10월 26일부터 운항하는 신규 취항지, 운영 전략에 대해 설명했다. 2025.9.3 부산 홍윤기 기자