[서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 이아이디 거래대금 무려 22억 돌파

코스피 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다. 3일 한국거래소에 따르면, 이아이디(093230)가 3천만주 이상 거래되어 코스피 거래량 1위를 차지하고 있다. 현재 주가는 89원이며, 시가총액은 226백만원에 불과하지만 거래대금은 2,227백만원에 이르러 시가총액 대비 985%의 비율을 보였다. 이는 투자자들의 강력한 매수세가 집중되었음을 나타낸다. PER -1.62, ROE -6.05로 재무 지표는 부진하지만, 거래량과 거래대금에서 기록적인 수치를 보이고 있다. 한편, HJ중공업(097230)는 거래량 2천3백만주를 넘기며 2위를 기록 중이며, 현재 22,750원으로 거래되고 있다. 시가총액은 18,945백만원이며, 거래대금은 520,048백만원으로 시가총액 대비 2.7% 수준을 기록하고 있다. PER 60.34, ROE 1.56이라는 재무 지표를 보이며, 주가 상승에 대한 기대감이 반영된 것으로 해석된다.3위 종목인 에이엔피(015260)는 현재 618원으로 2천7백만주 이상이 거래되었고, 거래대금은 6,940백만원이다. SK오션플랜트(100090)(+7.41%, 20,300원), 세진중공업(075580)(-0.81%, 18,360원), 두산에너빌리티(034020)(+3.15%, 62,300원) 등의 종목이 그 뒤를 이었으며, 각 종목의 현재가는 상승세와 하락세가 혼재된 모습을 보이고 있다. 카카오페이(377300)는 -10.73%의 하락세를 보이며 현재 51,600원으로 거래되고 있다.한편 거래량 상위 20위권 종목들은 엔케이(085310) ▼2.18%, 한화오션(042660) ▼3.00%, 삼성중공업(010140) ▼0.24%, 파라다이스(034230) ▲5.80%, 한화엔진(082740) ▼0.55%, SK하이닉스(000660) ▲1.63%, 삼화콘덴서(001820) ▲17.89%, LG디스플레이(034220) ▲2.13%, 한화시스템(272210) ▼2.21%, 디아이씨(092200) ▲1.96% 등의 성적을 기록했다.주목할 만한 종목으로는 급등한 삼화콘덴서와 폭등한 에이엔피가 있다. 삼화콘덴서는 1,329,077주의 거래량과 41,097백만원의 거래대금을 기록하며, 시가총액 3,254백만원 대비 12.6%의 높은 자금 유입을 보였다. 에이엔피는 11,991,097주의 거래량과 6,940백만원의 거래대금으로 시가총액 279백만원 대비 2,487.5%에 달하는 거래대금 비율을 보이며 투자자들의 주목을 받고 있다. 반면, 카카오페이와 한화오션은 각각 시가총액 대비 거래대금 비율이 0.18%와 0.06%에 그치며 하락세를 보이고 있다.전체적으로 시장은 종목별로 엇갈린 흐름을 보이며, 일부 종목에서는 강력한 매수세와 매도세가 맞붙고 있다. 특히 거래대금이 시가총액의 2%를 초과하는 종목들이 많아, 장 마감까지 변동성이 클 것으로 예상된다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]