[서울데이터랩]한화오션 3.08% 하락하며 약세 지속

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-09-03 13:49
수정 2025-09-03 13:49
코스피 시가총액 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다.

한국거래소에 따르면, 시가총액 1위 삼성전자(005930)는 현재가 69,650원으로 전 거래일 대비 0.80% 상승 중이다. 외국인비율이 50.35%에 달하며, 거래량은 5,689,413주에 이른다. PER 15.56, ROE 9.03으로 재무 지표 역시 양호하다. 반도체 대장주인 SK하이닉스(000660)는 264,500원으로 1.54% 상승하며, 거래량은 1,318,211주를 기록하고 있다. 외국인비율은 55.13%, PER 6.67, ROE 31.06으로 나타나고 있다.

LG에너지솔루션(373220)은 0.14% 상승하며 거래량 144,194주를 기록하고, 삼성바이오로직스(207940)는 1.10% 상승하며 22,033주의 거래량을 보인다. 한화에어로스페이스(012450)는 0.54% 상승했으며, 삼성전자우(005935)는 0.53% 상승 중이다. 현대차(005380)는 0.91% 상승하며 거래량 275,543주를 나타내고 있다. 반면, HD현대중공업(329180)은 1.95% 하락 중이며, 기아(000270)는 0.37% 상승을 보인다. KB금융(105560)은 0.55% 상승하고 있다.



한편 시가총액 20위권 종목들은 두산에너빌리티(034020) ▲3.15%, 셀트리온(068270) ▲0.06%, 한화오션(042660) ▼3.08%, NAVER(035420) ▼1.67%, 신한지주(055550) ▲0.31%, 현대모비스(012330) ▲0.15%, 삼성생명(032830) ▼1.98%, 삼성물산(028260) ▲1.79%, HD한국조선해양(009540) ▼0.97%, 카카오(035720) ▼0.34% 등의 성적을 기록하고 있다.

코스피 시장의 전반적인 흐름은 종목별 차별화가 두드러진다. 외국인 투자자들의 비율이 높은 종목들이 상승세를 보이는 가운데, 일부 종목은 거래량이 많음에도 불구하고 하락세를 보이고 있다. 특히 HD현대중공업은 거래량이 다소 감소했음에도 불구하고 하락세를 면치 못하고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
위로