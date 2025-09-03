[서울데이터랩]파마리서치 3.66% 하락 주목받는 코스닥 주식들

방금 들어온 뉴스

[서울데이터랩]파마리서치 3.66% 하락 주목받는 코스닥 주식들

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-09-03 13:49
수정 2025-09-03 13:49
코스닥 시장에서는 일부 종목들이 뚜렷한 주가 변동을 보이고 있다.

3일 한국거래소에 따르면, 시가총액 1위 알테오젠(196170)은 현재가 461,500원으로 전 거래일 대비 0.22% 하락하고 있다. 외국인비율은 14.06%로 나타났으며, 거래량은 122,019주에 달한다. PER은 261.62, ROE는 29.52로 재무 지표에서 긍정적인 모습을 보인다. 에코프로비엠(247540)은 118,600원으로 전 거래일 대비 0.92% 하락하며, 외국인비율은 12.33%로 기록되었다. 이 종목의 거래량은 120,817주로 나타나며, PER은 -149.75, ROE는 -6.26이다.

펩트론(087010)은 304,000원으로 2.88% 하락하며, 거래량 88,999주를 기록하고 있다. 파마리서치(214450)는 631,000원으로 3.66% 하락하며, 거래량 48,674주를 기록 중이다. 반면, 리가켐바이오(141080)는 2.04% 상승한 149,900원에 거래되며 거래량은 171,624주로 나타났다. HLB(028300)는 1.65% 상승한 40,150원에 거래되고 있으며, 거래량은 265,707주에 달한다.



한편, 시가총액 20위권 종목들은 에코프로(086520) ▼0.60%, 레인보우로보틱스(277810) ▼0.54%, 에이비엘바이오(298380) ▲1.61%, 삼천당제약(000250) ▲0.68%, 휴젤(145020) ▼0.91%, 리노공업(058470) ▲0.66%, 클래시스(214150) ▼0.95%, 코오롱티슈진(950160) ▲0.40%, 에스엠(041510) ▼1.68%, 보로노이(310210) ▲4.59% 등의 성적을 기록하고 있다.

전체 시장은 등락이 엇갈리며 불확실한 흐름을 보이고 있다. 외국인 비율이 높은 종목들이 대체로 안정적인 모습을 보이는 가운데, 거래량이 많은 종목들은 등락이 비교적 크다. 특히, 펩트론과 파마리서치는 큰 하락폭을 보이며 주목받고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
