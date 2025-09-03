[서울데이터랩]예선테크 29.81% 폭등…실시간 상승률 1위

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

3일 오전 9시 15분 예선테크(250930)가 등락률 +29.81%로 상승률 1위를 차지했다. 예선테크는 개장 직후 5분간 1,591,921주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 127원 오른 553원이다.한편 예선테크의 PER은 -2.77로 상대적으로 과대평가를 받고 있을 가능성을 시사하며, ROE는 -31.14%로 수익성이 낮다고 볼 수 있다.이어 상승률 2위 에프알텍(073540)은 현재가 2,895원으로 주가가 24.52% 폭등하고 있다. 상승률 3위 스마트레이더시스템(424960)은 현재 9,720원으로 19.12% 급등하며 강세를 보이고 있다. 상승률 4위 에프에스티(036810)는 17.52% 상승하며 25,150원에 거래되고 있다. 상승률 5위 옵티코어(380540)는 15.94%의 상승세를 타고 1,622원에 거래되고 있다.6위 케스피온(079190)은 현재가 530원으로 15.47% 상승 중이다. 7위 나노팀(417010)은 현재가 5,450원으로 15.34% 상승 중이다. 8위 서남(294630)은 현재가 3,445원으로 13.70% 상승 중이다. 9위 현우산업(092300)은 현재가 3,170원으로 11.82% 상승 중이다. 10위 엑시온그룹(069920)은 현재가 1,800원으로 11.73% 상승 중이다.이밖에도 에너토크(019990) ▲11.67%, 토마토시스템(393210) ▲11.02%, 지아이이노베이션(358570) ▲9.68%, 삼양컴텍(484590) ▲9.53% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]