[서울데이터랩]미국 증시 지수 종합

[서울데이터랩]미국 증시 지수 종합

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-09-03 08:57
수정 2025-09-03 08:57
2일(현지시간) 미국 주요 주가지수는 대체로 하락세를 보였다. 다우존스, 나스닥 종합, S&P 500 지수 모두 소폭 하락하며 마감했다.

다우존스 지수는 뉴욕 거래소(NYSE)에서 45,295.81로 거래를 마쳤으며, 전일 대비 249.07포인트 하락(-0.55)을 기록했다. 하루 거래량은 533,186천주로 집계됐고, 시작가는 45,287.73, 최고가는 45,295.81, 최저가는 44,948.16이었다.

나스닥 종합 지수는 나스닥 증권거래소(NASDAQ)에서 21,279.63으로 마감하며 전일 대비 175.92포인트 내렸다(-0.82). 하루 거래량은 1,415,994천주로 나타났으며, 시작가는 21,086.58, 최고가는 21,293.69, 최저가는 21,033.05를 기록했다. S&P 500 지수도 뉴욕 거래소에서 6,415.54로 마감하며, 전일 대비 44.72포인트 하락(-0.69)을 기록했다. 하루 거래량은 2,867,490천주로 집계됐으며, 시작가는 6,401.51, 최고가는 6,416.54, 최저가는 6,360.58이었다.

한편, 필라델피아 반도체, 다우운송, 나스닥 100 지수도 하락세를 보였다. 필라델피아 반도체 지수는 5,605.46으로 전일 대비 63.48포인트 내리며(-1.12), 다우운송 지수는 15,780.14로 124.71포인트 하락(-0.78)을 기록했다. 나스닥 100 지수는 23,231.11로 마감하며 184.31포인트 하락(-0.79)을 나타냈다.

VIX 지수는 17.17로, 전일 대비 1.05포인트 상승(6.51)을 보였다. 이는 투자자들의 불안감이 다소 증가했음을 시사한다.
정연호 기자
