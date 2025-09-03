“우리도 SK하이닉스처럼”… 삼성노조, 성과급 개선 요구

방금 들어온 뉴스

이재용 회장에게 공문 전달
“깜깜이 성과급 고수” 지적

이미지 확대
서울 서초구 삼성전자 사옥의 모습. 연합뉴스
서울 서초구 삼성전자 사옥의 모습. 연합뉴스


삼성 5개 계열사 노동조합을 아우르는 삼성그룹 초기업노동조합(초기업노조)이 이재용 삼성전자 회장에게 성과급 제도 개선을 요구하는 공문을 전달했다.

초기업노조는 2일 ‘낡은 성과급 제도와 변함없는 회사’라는 제목의 공문에서 SK하이닉스 노사가 최근 영업이익의 10%를 성과급으로 지급하기로 합의한 사실을 언급하며 “삼성전자는 여전히 투명하지 않은 EVA(경제적 부가가치) 방식으로 성과급 제도를 고수하고 있다”고 지적했다.

이어 노조는 EVA 방식을 두고 “직원 누구도 계산 방식을 알 수 없는 ‘깜깜이 성과급 제도’”라며 “회사가 성과급 개선 태스크포스(TF)를 여러 차례 운영했지만 발표나 성과는 전혀 없다”고 비판했다.

현재 삼성전자와 계열사는 연간 영업이익을 기반으로 한 초과이익성과급(OPI·옛 PS)에 EVA를 산정 기준으로 삼고 있으며 EVA는 영업이익에서 법인세와 투자금 등 자본비용을 제외해 계산된다. 영업이익의 절대 숫자가 커도 비용이 많으면 EVA는 낮을 수 있는 것이다.

초기업노조는 “삼성전자 직원들의 사기와 회사에 대한 신뢰는 이미 바닥에 와있다. 최소한 변하려는 모습이라도 보여달라”고 촉구했다.
이범수 기자
2025-09-03 18면
위로