“우리도 SK하이닉스처럼”… 삼성노조, 성과급 개선 요구

이재용 회장에게 공문 전달

“깜깜이 성과급 고수” 지적

서울 서초구 삼성전자 사옥의 모습. 연합뉴스

2025-09-03 18면

삼성 5개 계열사 노동조합을 아우르는 삼성그룹 초기업노동조합(초기업노조)이 이재용 삼성전자 회장에게 성과급 제도 개선을 요구하는 공문을 전달했다.초기업노조는 2일 ‘낡은 성과급 제도와 변함없는 회사’라는 제목의 공문에서 SK하이닉스 노사가 최근 영업이익의 10%를 성과급으로 지급하기로 합의한 사실을 언급하며 “삼성전자는 여전히 투명하지 않은 EVA(경제적 부가가치) 방식으로 성과급 제도를 고수하고 있다”고 지적했다.이어 노조는 EVA 방식을 두고 “직원 누구도 계산 방식을 알 수 없는 ‘깜깜이 성과급 제도’”라며 “회사가 성과급 개선 태스크포스(TF)를 여러 차례 운영했지만 발표나 성과는 전혀 없다”고 비판했다.현재 삼성전자와 계열사는 연간 영업이익을 기반으로 한 초과이익성과급(OPI·옛 PS)에 EVA를 산정 기준으로 삼고 있으며 EVA는 영업이익에서 법인세와 투자금 등 자본비용을 제외해 계산된다. 영업이익의 절대 숫자가 커도 비용이 많으면 EVA는 낮을 수 있는 것이다.초기업노조는 “삼성전자 직원들의 사기와 회사에 대한 신뢰는 이미 바닥에 와있다. 최소한 변하려는 모습이라도 보여달라”고 촉구했다.