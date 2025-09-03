金 선물 가격 4개월여 만에 ‘사상 최고’

金 선물 가격 4개월여 만에 '사상 최고'

홍윤기 기자
홍윤기 기자
입력 2025-09-03 00:51
수정 2025-09-03 00:51
金 선물 가격 4개월여 만에 ‘사상 최고’
금과 은 가격이 급등세를 보이는 가운데 2일 서울 종로구 삼성금거래소에서 관계자가 골드바를 내보이고 있다. 1일(현지시간) 뉴욕선물거래소에 따르면 금 선물 가격은 온스당 3546.1달러(한화 약 492만 9079원)에 마감해 전 거래일 대비 0.85% 올랐다. 지난 4월 22일 이후 4개월여 만에 사상 최고 수준이다. 은 선물 가격도 온스당 41.73달러로 2011년 9월 이후 14년 만에 40달러 선을 돌파했다.
홍윤기 기자


금과 은 가격이 급등세를 보이는 가운데 2일 서울 종로구 삼성금거래소에서 관계자가 골드바를 내보이고 있다. 1일(현지시간) 뉴욕선물거래소에 따르면 금 선물 가격은 온스당 3546.1달러(한화 약 492만 9079원)에 마감해 전 거래일 대비 0.85% 올랐다. 지난 4월 22일 이후 4개월여 만에 사상 최고 수준이다. 은 선물 가격도 온스당 41.73달러로 2011년 9월 이후 14년 만에 40달러 선을 돌파했다.

홍윤기 기자
2025-09-03 17면
