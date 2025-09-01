퓨리얼, 정수기 영상 캠페인 공개...‘전국의 정수·정숙을 찾습니다’ 이벤트 개최

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

(주)피코그램(대표 최석림)의 프리미엄 생활환경가전 브랜드 퓨리얼(PUREAL)이 브랜디드 영상 캠페인 ‘정수 좋은 날’을 공개하며, 다양한 소비자 참여형 이벤트를 함께 진행한다.이번 브랜드 필름은 하루의 다양한 순간 속에서 퓨리얼 정수기가 함께하는 모습을 경쾌하게 담았다. 갈증 해소가 필요한 순간 깨끗한 물을 바로 즐길 수 있는 직수형 정수기 ‘퓨온’, 생수를 따로 사지 않아도 신선한 물을 마실 수 있는 피처형 정수기 ‘온리퓨어’, 주방 공간을 효율적으로 활용할 수 있는 언더싱크 정수기 ‘하이브리드 홈’이 등장해 일상 속 다양한 순간에 꼭 맞는 해결책을 제시한다.퓨리얼은 이 같은 맞춤형 정수기 라인업을 통해 매일이 “정수 좋은 날”이 될 수 있다는 메시지를 전하며, 25년간 축적한 정수 기술력을 바탕으로 생활 전반의 편리함을 강조한 것이 특징이다.또한 이번 캠페인과 함께 진행되는 참여형 이벤트 ‘전국의 정수, 정숙을 찾습니다’가 소비자들의 눈길을 끈다. 정수기와 이름이 닮은 ‘정수’, ‘정숙’을 찾는 이색 이벤트로 추첨을 통해 퓨리얼 유로체인저 직수 정수기를 증정한다. 이 외에도 총 1,055만 원 상당의 경품이 마련된 다양한 이벤트가 준비돼 있으며, 자세한 내용은 퓨리얼 공식 네이버 스토어에서 확인할 수 있다.퓨리얼 관계자는 “퓨리얼은 25년간 정수 기술력과 노하우를 축적해온 브랜드로, 소비자의 생활 전반에 꼭 맞는 정수 솔루션을 제공하고 있다”며, “이번 브랜드 필름과 이벤트는 소비자에게 더 친근하고 즐겁게 다가가기 위한 새로운 시도”라고 전했다. 이어 “앞으로도 퓨리얼만의 기술력과 감성을 담은 다양한 캠페인을 통해 브랜드 가치를 널리 알리겠다”고 말했다.