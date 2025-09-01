[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 이트론 거래대금 무려 19억 돌파

방금 들어온 뉴스

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-09-01 12:57
수정 2025-09-01 12:57
코스닥 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다.

1일 한국거래소에 따르면, 이트론(096040)이 1억 2천만주 이상 거래되며 코스닥 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지하고 있다. 현재 주가는 15원으로, 거래대금은 1,919백만원에 이른다. 이트론의 시가총액은 136백만원으로, 거래대금이 시가총액의 1,411%에 달해 매수·매도 공방이 치열함을 보여준다. PER은 0.75, ROE는 -2.85로 재무 지표는 부진하다. 이화전기(024810)는 3,729만주 거래량으로 2위를 기록 중이며, 현재 주가는 97원이다. 시가총액 212백만원 대비 거래대금은 3,560백만원으로, 시총의 약 1,679%에 달한다. 재무 지표로는 PER 1.98, ROE -5.83을 나타낸다.

다날(064260)은 현재 8,820원으로 11.93% 급등하며 거래량 2,850만주를 기록하고 있다. 빌리언스(044480)는 440원으로 22.22% 폭등, 거래량은 2,407만주에 이른다. 모비스(250060)는 3,060원으로 5.88% 상승하며 2,133만주가 거래되고 있다. 썸에이지(208640)는 642원으로 2.43% 하락하며 1,600만주 거래량을 보인다. 피델릭스(032580)는 1,314원으로 6.66% 상승하고 있으며 거래량은 1,421만주다. 삼영엠텍(054540)은 9,310원으로 7.75% 상승, 거래량은 1,379만주를 기록 중이다. 동일스틸럭스(023790)는 1,612원으로 3.73% 상승하며 1,334만주 거래량을 보이고 있다. 우듬지팜(403490)은 1,796원으로 9.78% 상승, 거래량은 1,247만주이다.



한편 거래량 상위 20위권 종목들은 크레오에스지(040350) ▲9.96%, SGA(049470) 0.00%, 앱코(129890) ▲0.88%, CSA 코스믹(083660) ▼29.97%, 에스엠코어(007820) ▲19.97%, 센코(347000) ▲9.23%, 삼양컴텍(484590) ▲11.04%, 원풍물산(008290) ▲29.87%, 코닉오토메이션(391710) ▲4.50%, 텔콘RF제약(200230) ▼15.15% 등의 성적을 기록하고 있다.

빌리언스는 22.22% 폭등하며 주목받고 있다. 거래대금은 10,456백만원으로, 시가총액 179백만원의 5,843%에 달한다. 원풍물산은 29.87%의 상승세를 보이며 거래량 725만주, 거래대금 4,791백만원을 기록한다. 반면, CSA 코스믹은 29.97% 폭락하며 9,482,093주가 거래되었다. 텔콘RF제약도 15.15% 하락하며 주목된다. 전반적으로 코스닥 시장은 상승과 하락이 혼재된 모습을 보이며, 투자자들의 신중한 접근이 요구된다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
