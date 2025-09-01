[서울데이터랩]SK하이닉스 4.65% 하락하며 약세를 보인다

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

코스피 시가총액 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다.1일 오후 12시 20분 한국거래소에 따르면, 시가총액 1위인 삼성전자(005930)는 현재가 68,050원으로 전 거래일 대비 2.37% 하락하며 약세를 보인다. 상장주식수 5,919만6,638주에 외국인비율이 50.49%에 달하며, 거래량은 572만7,946주를 기록하고 있다. PER 15.20, ROE 9.03으로 재무지표는 안정적이다. SK하이닉스(000660)는 256,500원으로 4.65% 하락하며 거래량 97만3,526주를 보이고 있다. 외국인비율은 54.82%며, PER은 6.47, ROE는 31.06으로 재정 상태는 양호하다.LG에너지솔루션(373220)은 0.14% 하락하며 351,500원에 거래되고 있으며, 거래량은 6만3,756주다. 삼성바이오로직스(207940)는 0.20% 하락한 999,000원에 거래 중이며, 거래량은 2만4,362주다. HD현대중공업(329180)은 1.35% 하락하며 513,000원에 거래되고 있다. 삼성전자우(005935)는 1.41% 하락한 55,800원이며, KB금융(105560)은 0.92% 하락한 107,200원에 거래 중이다.한편 시가총액 20위권 종목들은 기아(000270) ▲1.23%, 셀트리온(068270) ▲1.19%, 한화오션(042660) ▲3.48%, 현대모비스(012330) ▲2.04%, HD한국조선해양(009540) ▲2.83%, 삼성생명(032830) ▲1.33%, 삼성물산(028260) ▼0.72%, 카카오(035720) ▼1.76% 등의 성적을 기록하고 있다.전체 시장은 혼조세를 보이며, 일부 종목은 상승, 일부는 하락세를 보인다. 외국인비율과 거래량에 따라 등락폭이 다르게 나타나며, 특히 SK하이닉스는 높은 거래량과 외국인비율을 기록하며 하락세가 두드러진다. 기아와 한화오션은 안정적인 거래량 속에서 상승세를 보인다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]