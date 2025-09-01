[서울데이터랩]디에이치엑스컴퍼니 29.34% 폭등…실시간 상승률 1위

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]디에이치엑스컴퍼니 29.34% 폭등…실시간 상승률 1위

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-09-01 09:29
수정 2025-09-01 09:29
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


1일 오전 9시 15분 디에이치엑스컴퍼니(031860)가 등락률 +29.34%로 상승률 1위를 차지했다. 디에이치엑스컴퍼니는 개장 직후 5분간 92,650주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 201원 오른 886원이다.

한편 디에이치엑스컴퍼니의 PER은 0.59로 상당히 낮은 수준이며, ROE는 -32.48%로 수익성 측면에서 부정적인 평가를 받을 수 있다.

이어 상승률 2위 웰크론한텍(076080)은 현재가 1,976원으로 주가가 24.67% 폭등하고 있다. 상승률 3위 크레오에스지(040350)는 현재 342원으로 21.71% 폭등하며 주목받고 있다. 상승률 4위 엔에프씨(265740)는 17.81% 급등하며 6,880원에 거래되고 있다. 상승률 5위 나우로보틱스(459510)는 15.18%의 상승세를 타고 19,350원에 거래되고 있다.

6위 센코(347000)는 현재가 2,680원으로 15.02% 상승 중이다. 7위 에이텀(355690)은 현재가 8,640원으로 11.48% 상승 중이다. 8위 피델릭스(032580)는 현재가 1,362원으로 10.55% 상승 중이다. 9위 서남(294630)은 현재가 3,015원으로 9.64% 상승 중이다. 10위 디모아(016670)는 현재가 7,120원으로 9.04% 상승 중이다.



이밖에도 삼양컴텍(484590) ▲8.95%, 티엑스알로보틱스(484810) ▲8.52%, 홈캐스트(064240) ▲8.06%, 에스디시스템(121890) ▲7.59% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
가수 유승준의 한국비자발급 허용에 대한 당신의 생각은?
가수 유승준이 한국 입국비자 발급을 거부한 처분을 취소해 달라며 낸 세 번째 소송에서도 승소했다. 다만 이전처럼 주로스앤젤레스(LA) 총영사관이 법원 판단을 따르지 않고 비자 발급을 거부할 경우 한국 입국은 여전히 어려울 수 있다. 유승준의 한국입국에 대한 당신의 생각은?
1. 허용해선 안된다
2. 이젠 허용해도 된다
3. 관심없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로