[서울데이터랩]플레어 레이디움 봉크 1시간 상승률 상위

방금 들어온 뉴스

[서울데이터랩]플레어 레이디움 봉크 1시간 상승률 상위

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-09-01 08:58
수정 2025-09-01 08:58
글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 2023년 10월 30일 기준, 시가총액 300위권 내 종목 중 1시간 등락률이 가장 높은 종목은 플레어(FLR)로 나타났다. 플레어는 현재 30원에 거래되고 있으며, 1시간 기준 2.37% 상승했다. 24시간 등락률도 2.54%로 긍정적인 흐름을 보이며, 24시간 거래량은 약 125억 5794만 원을 기록했다. 플레어의 시가총액은 2조 1756억 원으로, 시가총액 순위는 58위에 위치하고 있다.

다음으로 레이디움(RAY)이 1시간 등락률 2.15%로 2위를 차지했다. 레이디움은 현재 4871원에 거래 중이며, 24시간 등락률은 2.39%로 나타났다. 거래량은 1007억 5364만 원에 달하며, 시가총액은 1조 3061억 원으로 시가총액 순위는 80위이다. 레이디움은 최근의 시장 흐름에서 안정적인 상승세를 유지하고 있어 투자자들의 관심을 끌고 있다.

봉크(BONK)도 1시간 기준 1.38% 상승하며 주목을 받고 있다. 봉크의 현재가는 0.0314원이며, 24시간 등락률은 2.25%를 기록했다. 거래량은 3736억 2372만 원으로 상당한 규모를 나타내고 있으며, 시가총액은 2조 5380억 원으로 시가총액 순위는 52위이다. 봉크는 단기적인 상승세를 보이며 투자자들에게 긍정적인 신호를 보내고 있다.

한편, 그 외 종목으로는 펌프(PUMP)가 0.82% 상승하여 현재 4.65원에 거래되고 있다. 펌프의 24시간 등락률은 -4.73%로 나타나며, 거래량은 1838억 1113만 원이다. 솔라나(SOL)는 0.75% 상승하여 28만 2841원에 거래 중이다. 솔라나의 24시간 등락률은 1.76%이며, 거래량은 6조 4878억 원으로 매우 활발한 거래가 이루어지고 있다.

같은 시각, 스토리(STORY)는 0.61% 상승하여 1만 907원에 거래되고 있으며, 24시간 등락률은 19.13%로 강력한 상승세를 보이고 있다. 넥소(NEXO)는 0.44% 상승하여 1708원에 거래 중이며, 24시간 등락률은 -1.31%로 나타났다. 맨틀(MANTLE)은 0.38% 상승하여 1627원에 거래되고 있고, 24시간 등락률은 -2.34%이다. 주피터(JUP)는 0.23% 상승하여 687원에 거래 중이며, 24시간 등락률은 0.27%로 나타났다. 톤코인(TON)은 0.10% 상승하여 4369원에 거래되고 있으며, 24시간 등락률은 0.36%이다.



[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
