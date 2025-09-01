한은 “트럼프 관세로 연말 美 물가 3% 내외 오를 것”

재고 줄고 수입처 다변화 효과 약화

2025-09-01 17면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

트럼프 관세에도 기업들의 관세 부담, 재고 축적, 수입처 다변화 등으로 미국 물가는 예상보다 더디게 오르고 있다. 하지만 한국은행은 이런 완충효과들이 약해져 현재 0% 상승률을 유지 중인 미국 소비자물가는 연말쯤 3% 수준까지 오를 것으로 전망했다.31일 한은에 따르면, 한은은 최근 자체 블로그에 ‘관세가 오르는데 미국 소비자물가는 왜 생각보다 천천히 오를까?’라는 제목의 보고서를 게재했다. 트럼프 1기에선 관세 인상이 얼마 지나지 않아 소비자물가를 끌어올렸지만 이번에는 예상만큼 물가가 빠르게 오르지 않고 있다.한은은 당장 미국 물가가 오르지 않은 이유로 “해외 수출기업들이 ‘지금은 우리가 조금 더 손해를 보더라도 미국 시장을 잃지 않겠다’는 선택을 한 것”이라고 설명했다. ﻿다음으로 관세 인상 전 해외에서 물건을 미리 구입해둔 재고로 시간을 벌었다는 점을 들었다.수입처 다변화도 있다. 기업들이 관세 부과 이후 중국으로부터의 수입 비중을 낮추고, 중국 대체국인 베트남·태국·인도 등과 멕시코 비중을 늘려 관세 부담을 줄였다.하지만 완충 여력은 점차 줄어들고 있다. 5월 이후 수입 물가와 미국 생산자마진 하락 폭이 줄고 있고, 재고도 줄고 있다. 중국을 대신하던 베트남 등도 높은 상호관세율을 받아 대체 수입처 효과도 약해지고 있다. 이에 따라 한은은 올해 말 미국 소비자물가 상승률이 3% 내외로 오를 것으로 전망했다. 이 중 0.3% 포인트는 관세인상의 영향으로 봤다. 내년에는 0.3% 포인트의 관세효과가 더해져 2.6% 상승할 것으로 예상했다.